Ege’nin barajlarına bahar bereketi

2023 yaz sulama sezonu öncesi barajlardan müjdeli haber var. Mart ayı ile birlikte başlayan bahar yağmurları, hem yeraltı hem de yer üstü su seviyelerini olumlu etkiledi. İzmir, Manisa ve Uşak'taki toplam 20 barajın ortalama su seviyesi yüzde 29.8 den yzüde 42.8'e çıktı. Barajlardaki doluluk oranı ortalama 13 puan birden yükseldi.

BAHARDA 185 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANDI

Üreticiye sevindirici haberi veren DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan; "Mart ayı başında sorumluluk sahamızdaki 20 barajda yaklaşık 667.9 milyon metreküp su bulunuyordu. Son 3 ayda ki yağışlarla birlikte depoladığımız su miktarı 185 milyon metreküp birden arttı ve 853.2 milyon metreküpe ulaştı. Hedefimiz suyu etkin ve doğru kullanarak üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmesi." diye konuştu.

İZMİR'İN İÇME SUYU SIKINTISI YOK

İzmir'in içme suyu problemi bulunmadığını açıklayan DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, "İzmir'in Güney aksına su veren Tahtalı Barajı'nda su seviyesi şu anda yüzde 40'a civarında. Barajda 131,7 milyon metreküp su bulunuyor. Balçova Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 55. 6. Ayrıca İzmir'e yılda 59 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin eden Gördes Barajımızda ise yaklaşık 55 milyon metreküp su bulunuyor. İzmirlilerin içi ferah olsun." Dedi.

"SUYUMUZ SINIRSIZ DEĞİL"

Barajlardaki su oranlarındaki artışın sevindirici olduğunu belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, vatandaşları yine de suyun dikkatli kullanımı konusunda uyardı. Küresel ısınma nedeniyle ülkemizde de su sıkıntısının giderek daha fazla hissedildiğine dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Saadettin Ceylan," DSİ olarak hayata geçirdiğimiz projeler ile çiftçimizin herhangi bir verim kaybı yaşamadan hasat yapmasını hedefliyoruz. Bu doğrultudaki çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Üreticilerimiz de suyu daha dikkatli kullanmalı. İsraf etmemeli. Vahşi sulama yerine çok daha az suyun kullanıldığı damlama sistemine geçmeli. Eğer suyu etkin ve doğru kullanırsak, hem üreticilerimiz hem de ülkemiz kazanır." diye konuştu.

EN YÜKSEK DOLULUK ÖDEMİŞ BADEMLİ'DE

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki 20 baraj içerisinde en yüksek doluluk oranına ulaşan baraj ise yüzde 99.3 ile Ödemiş Bademli Barajı. Onu yüzde 96.7 ile Manisa Güneşli Barajı izliyor. Küçük Menderes Ovası'nda yaklaşık 120 bin dekar araziye can suyu veren Beydağ Barajı'nda ise 25,7 milyon metreküp su bulunuyor.