Ege’nin kara kabuk midyesini BAE, salyangozunu Fransa tercih ediyor

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği verilere göre, Türk su ürünleri sektörünün 2021'de ulaştığı 1,4 milyar dolarlık ihracatın, 953 milyon dolarlık payını Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği üyeleri oluşturdu.

Egeli ihracatçılar 2022 yılının ilk 6 ayında 513 milyon 707 bin dolarlık su ürünleri ihraç etti.

Su ürünleri ihracatında başrolü levrek, çipura, alabalık üstlenirken Rusya, İtalya, İngiltere, İspanya ve Yunanistan en büyük ihracat pazarları oldu.

Balık dışında Ege Denizi'nden çıkarılan karides, sübye (mürekkep balığı), kalamar, ahtapot ve deniz hıyarı gibi birçok ürün de ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere birçok ülkenin mutfağına ulaştı.

Balık dışında yılın ilk 6 ayında Ege'den yaklaşık 12 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri, 13 bin 630 kilogram kara kabuk midyesi ihracatı ile ilk sırada yer aldı.

Salyangoz ihracatında en büyük pazar, 39 bin 680 kilogram ile Fransa olurken, ocak-haziran döneminde Yunanistan'a karides ihracatı 45 bin 320 kilograma ulaştı.

"NORVEÇ VE DANİMARKA'NIN ÇEŞİTLİLİĞİ YOK. BİZİM ARTIMIZ VAR"

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, 15 Temmuz itibarıyla açılan uluslararası trol avcılığı kapsamında Türk balıkçıları tarafından çıkarılan barbun, karides ve tavuk balığının büyük ölçüde Yunanistan'a ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'de eylül ayında av sezonunun başlayacağını ifade eden Çakan, "Bu sene de bol miktarda bir palamut avcılığı gözüküyor, işaretler de o yönde. Palamut hem iç piyasaya hem de ihracata giden bir balık. Çok balık olacak bu sene." diye konuştu.

Çakan, Ege Denizi'nin zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Ege'de çeşit çok. Hamsisi, sardalyesi, istavriti, kolyozu ihracata gidiyor. Hamsiyi herkes tercih ediyor. Danimarka'dan Norveç'e kadar. Dünyada bugün Norveç ve Danimarka su ürünleri ihracatında söz sahibi ülkeler ama bu ülkelerin çok çeşitliliği yok. Onların bir somon balığı bir de uskumrusu var ama Türkiye dediğiniz zaman Ege, Marmara, Karadeniz çok çeşit barındırıyor. Bizim artımız da onlar." diye konuştu.

EGE'DEN İHRAÇ EDİLEN BALIK DIŞI SU ÜRÜNLERİ

Egeli balıkçıların sadece levrek, çipura, alabalık ve hamsi değil, balık dışı su ürünleri ihracatını da geliştirdiğini aktaran Çakan, şu bilgileri verdi:

"Ege'den en çok ihraç edilen balık dışı ürünlerin başında sübye, ahtapot, kalamar, karides geliyor. İhraç edilen yerlerin başında ise İspanya ve İtalya var. Mesela Fransa kabuklu ürünleri istiyor ama İspanya dediğiniz zaman 'kansız' dediğimiz ürünler sübye, ahtapot, kalamar tercih ediliyor. Bunlar katma değeri olan ürünler. Sanmayın ki yalnız ihracata giriyor. Yani ürünler, bizim iç piyasada da çok tüketiliyor"

Şahin Çakan, midye ve deniz patlıcanı ihracatının da son dönemde arttığının altını çizdi.