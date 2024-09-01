Eğitim harcamalarına faizsiz kredi desteği

Enflasyonda yaşanan yükseliş ve döviz kuru dalgalanmaları, eğitim sektöründeki maliyetleri de artırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Temmuz ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3.23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61.78 oranında artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.50 ile eğitim oldu.Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin yaptığı açıklamaya göre, kırtasiye ürünlerine geçen yıla oranla yüzde 60 oranında zam geldi. Dernek, 22 temel kırtasiye ürününden oluşan bir listenin bu yılki maliyetinin 1.625 TL olduğunu belirtti. Defter, kalem, çanta gibi ürünlerde yüzde 35 ile 60 arasında değişen fiyat artışları yaşandı. Özel okul ücretlerindeki artışlar, özellikle büyük şehirlerde ebeveynler için ciddi bir mali yük haline geldi. İstanbul gibi metropollerde özel okul ücretleri 200 bin liradan 2 milyon liraya kadar değişiklik gösterebiliyor.Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüzde 57'lik zam sınırlaması, sadece aynı kademede devam eden öğrenciler için geçerli olup, kademe geçişlerinde uygulanmıyor. Bu da, aynı okulda ilkokuldan ortaokula geçiş yapan öğrencilerin velileri için ciddi maliyet artışlarına yol açıyor. Yeni vergi düzenlemeleriyle birlikte KDV oranlarının yüzde 8'den 10'a çıkması, özel okulların maliyetlerini daha da artırdı.Okulların açılması ve eğitim harcamalarının arttığı eylül ayı yaklaşırken, ailelerin bütçelerini daha dikkatli planlaması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl kredi kartından nakit çekim oranlarında okula dönüş sezonu olan ağustos ayında temmuza oranla yüzde 52'lik artış yaşanmıştı. Ancak bu yıl mart ayında kredi kartından yapılan nakit avans çekimlerinde taksit sayısı 12'den 3'e düşürüldü. Bu değişiklikten sonra, şubat ayında 121 milyar TL olan nakit çekim miktarı, martta 89.3 milyara, nisanda 51 milyara kadar geriledi. Nakit çekim tutarı mayısta 58.5 milyar TL, haziranda ise 53.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankaların yüzde 0 faizle sunduğu nakit fırsatları, okulların açılmaya başladığı bu dönemde eğitim harcamalarında vatandaşa adeta can suyu oluyor. Bankalar bir bölümü TL kredi, bir bölümü nakit avans olmak üzere vatandaşlara 45 bin liraya kadar faizsiz destek sağlıyor.QNB Finansbank ve Akbank'ın 6 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL nakit avans olmak üzere toplam 45.000 TL'ye varan faizsiz kampanyası devam ediyor. İş Bankası'nın 3 ay vadeli 25.000 TL ve Denizbank'ın 6 ay vadeli 10.000, 3 ay vadeli 15.000 TL olmak üzere toplam 25.000 TL nakit avans fırsatı bulunuyor. Garanti BBVA'nın 6 ay vadeli 20.000 ve Enpara'nın 3 ay vadeli 10.000 TL faizsiz ihtiyaç kredilerinden faydalanılabilir.Bankalar, okul ödemeleri yükünü hafifletmek için tüketicilere kredi kartı harcamalarında da çeşitli avantajlar sunuyor. Türkiye İş Bankası, Enpara, Garanti BBVA, Denizbank, TEB veya Halkbank kredi kartlarına başvurarak, peşin eğitim ödemelerinde 6 aya varan faizsiz taksit fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Mevcut taksitlere ek 5 taksit imkânı için ise Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Kuveyt Türk kredi kartları tercih edilebilir.QNB Finansbank: 6 ay vadeli 20 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 45 bin TL faizsiz destek.Akbank: 6 ay vadeli 20 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli nakit avans olmak üzere toplam 45 bin TL faizsiz destek.Enpara: 3 ay vadeli faizsiz 10 bin TL kredi.Garanti BBVA: 6 ay vadeli faizsiz 20 bin TL kredi.İş Bankası: 3 ay vadeli, faizsiz 25 bin TL nakit avans.Denizbank: 6 ay vadeli 10 bin TL kredi, 3 ay vadeli faizsiz 15 bin TL nakit avans. Kaynak: HangiKredi