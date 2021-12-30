“Eğitim için ne yapsak azdır”

Selçuklu
Belediyesi tarafından Yazır Mahallesi'nde yaptırılan 32 Derslikli ilkokul projesinde çalısmalar aralıksız sürüyor. 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanan okulda incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı, mahallenin önemli bir ihtiyacını karsılayacak bir yatırım kazandırdıklarını söyledi. Ülkemizin geleceginin insasında egitime yapılan yatırımın önemine dikkat çeken Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı, "Yazır Mahallesi 70 bine yaklasan nüfusuyla ilçemizin en büyük mahallesi. Su anda Yazır Mahallemizde yapımına devam ettigimiz 32 derslikli ilkokul binamızda incelemeler yaptık. Bu sene içerisinde yapım çalısmaları basladı. 8 bin 500 metrekare alan içerisinde 7 bin metrekarelik insaat alanıyla Konya
'mızın en güzel okullarından birini insa ediyoruz. Insallah önümüzdeki sezon burada yeni egitim- ögretim dönemi ile birlikte çocuklarımız burada egitim ögretim faaliyetlerine baslamıs olacaklar. Binamızın yapımı devam ediyor, su anda yüzde 65-70 seviyesinde. Toplamda 18 milyon ihale bedeli ile ihale etmis olduk. Burada 32 tane dersligimiz var. Laboratuvarlarıyla, toplantı salonlarıyla, kütüphanesiyle, ögretmenler odasıyla, diger spor alanlarıyla örnek bir ilkokul binasını ilçemize kazandırmıs olacagız. Egitim için ne yapsak azdır, Selçuklu Belediyesi olarak her zaman en önemli yatırımlarımızı egitim yatırımları olarak ön plana çıkarıyoruz. Bugün iste bir ilkokul binamızın yapımını gerçeklestiriyoruz. Daha önce Mahmut Sami Ramazanoglu Imam Hatip Lisemizin yapımını tamamlamıstık. Bin kisilik yurt binamızı tamamlayarak geçen sene hizmete açmıstık. Okul dısı egitim ortamlarından ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki ögrencilerimizin hem akademik egitimlerine hem kisisel gelisimlerine katkı sunmak anlamında da çalısmalar yapıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak egitim her zaman önceligimiz. Bu noktada yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek" seklinde konustu.