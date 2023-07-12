Ek bütçe tamam, yeni vergi yok

CumhurbaşkanıYardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) sadece maliyeti değil faydayı da görmek gerektiğini belirterek, "Fayda-maliyet analizi olarak belli bir faydayı sağladı. İlelebet devam edecek bir şey değil, yalnız şu anda bunu sürdürmeyi düşünüyoruz" dedi. Yılmaz, önümüzdeki dönemde ek vergi olmadığını söyledi. Yılmaz, "Bu bütçeyi getirirken yeni vergi varsayımıyla getirmedik. Yeni vergi söz konusu değil" dedi.Ek bütçe görüşmelerinde konuşan Yılmaz, enflasyonun kademeli bir şekilde düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Bu mücadelede bir taraftan da resesyona düşmememiz, diğer yandan sosyal dengeleri gözetmemiz gerekiyor. Bu dengeler içinde enflasyonu belli bir süreç içinde makul düzeylere indireceğiz. Bu çerçevede para politikamızda da yeni bir yaklaşım başlamış durumda. Bunun önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini görüyoruz. Para politikasında da sıkı bir yaklaşıma doğru bir değişim söz konusu" dedi. TÜİK'e yönelik eleştirilere yanıt veren Yılmaz, "ENAG ile TÜİK'i mukayese etmek, elma ile armudu mukayese etmek gibi" diye konuştu.HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Katar ziyaretini değerlendiren Yılmaz, "Proje bazlı, doğrudan sermaye yatırımı dediğimiz, ülkede kalıcı üretime, istihdama, ihracata güç verecek projeleri arzu ediyoruz. Yatırım fırsatlarını anlatıyoruz" dedi.