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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Ek göstergede meslek grupları genişliyor

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Ek göstergede meslek grupları genişliyor
Milyonlarca memurun hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede meslek grupları genişliyor. Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Yeni düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfını da kapsayacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliğine son verecek düzenleme ile kariyer mesleklerde 600 puanlık artış olacak. Üçüncü toplantı da 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Bakanlık tüm unvanları hiyerarşiyi de dikkate alarak kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
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Ek göstergede meslek grupları genişliyor
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