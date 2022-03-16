Milyonlarca memurun hem gelirini
hem de emekli aylığını
artıracak 3600 ek göstergede
meslek grupları
genişliyor. Hükümet
ve Memur-Sen
'in
taraf olduğu 3600 Ek
Gösterge Komisyonu
dün ikinci toplantısını
gerçekleştirdi.
Yeni düzenleme öğretmen,
polis, hemşire, din
görevlilerinin yanı sıra
yöneticiler, avukatlar, teknik,
sağlık hizmetleri,
genel idare, yardımcı hizmetler
sınıfını da kapsayacak.
Kıdemler arasında
ücret dengesizliğine son
verecek düzenleme ile kariyer
mesleklerde 600 puanlık
artış olacak. Üçüncü
toplantı da 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Bakanlık
tüm unvanları hiyerarşiyi
de dikkate alarak kapsamlı
bir çalışma yürütüyor.