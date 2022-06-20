Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ek ödenek teklifi Meclis gündeminde! Bütçeye 880,4 milyar lira eklendi
Giriş Tarihi: 20.6.2022 20:24

Ek ödenek teklifi Meclis gündeminde! Bütçeye 880,4 milyar lira eklendi

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Ek ödenek teklifi Meclis gündeminde! Bütçeye 880,4 milyar lira eklendi

Pandemi ve hemen sonrasında yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı en gelişmiş ülkelerin ekonomilerini bile sarsarken bundan Türkiye'de etkilendi, fiyatlar yükseldi. Bu nedenle hazırlanan 2022 bütçesi cetvellerinde değişiklik yapan yasa teklifi TBMM'ye sunuldu. Teklif, Meclis tatile girmeden hızla yasalaştırılacak.

880 MİLYAR EKLENDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.

PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 40,5

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

GELİRLER 1 TRİLYON ARTTI

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.

TEKLİF NEDEN HAZIRLANDI

Teklifin gerekçesinde, 2022 yılı için 1,7 trilyon lira ödenek tahsis edildiğine dikkat çekerek, şöyle denildi:

"Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur. "

Ek ödenek ihtiyacına neden olan kalemler tek tek sıralandı. Bunlar arasında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşa yansıtılmaması için BOTAŞ'a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle memur, işçi, emekli ücretlerindeki artışlar, ücretsiz ders kitapları, yaşlı ve engellilere verilen destekler, hububat üretimi yapan çiftçilere ödenen ilave girdi maliyet desteği, döviz kuru artışı nedeniyle uluslararası kuruluşlara yapılacak üyelik aidatı ve katkı payı ödemelerindeki artışlar, hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması amacıyla TMO'ya yapılan görevlendirme giderleri ve diğer KİTgörevlendirme giderlerindeki artışlar sıralandı. Ayrıca memur ve emekli maaşlarının da enflasyon nedeniyle hesaplanının üstünde olacağını hatırlatıldı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ek ödenek teklifi Meclis gündeminde! Bütçeye 880,4 milyar lira eklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA