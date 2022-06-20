Ek ödenek teklifi Meclis gündeminde! Bütçeye 880,4 milyar lira eklendi

880 MİLYAR EKLENDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile TBMM Başkanlığına sunulan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek.



PERSONEL GİDERLERİ YÜZDE 40,5



Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinde yer alan "personel giderleri" ve "Sosyal Güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri" ekonomik kodlarını içeren tertiplere, başlangıç ödeneklerinin yüzde 40,5'i oranında, "Cumhurbaşkanı ödeneği" ekonomik kodlu tertibe başlangıç ödeneğinin yüzde 20,2'si oranında ödenek eklemesi yapılacak. Bu kapsamda yapılan ödenek eklemeleri karşılığı Hazine yardımı ödenekleri ilgili idare bütçelerine eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



GELİRLER 1 TRİLYON ARTTI



2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin lira artırılacak.



TEKLİF NEDEN HAZIRLANDI



Teklifin gerekçesinde, 2022 yılı için 1,7 trilyon lira ödenek tahsis edildiğine dikkat çekerek, şöyle denildi:



"Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik ve jeopolitik gelişmeler sonucu genel fiyatlar seviyesinde önemli artışlar meydana gelmiş dolayısıyla bütçe ödeneklerinde de artış yapılması ihtiyacı doğmuştur. "



Ek ödenek ihtiyacına neden olan kalemler tek tek sıralandı. Bunlar arasında doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşa yansıtılmaması için BOTAŞ'a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle memur, işçi, emekli ücretlerindeki artışlar, ücretsiz ders kitapları, yaşlı ve engellilere verilen destekler, hububat üretimi yapan çiftçilere ödenen ilave girdi maliyet desteği, döviz kuru artışı nedeniyle uluslararası kuruluşlara yapılacak üyelik aidatı ve katkı payı ödemelerindeki artışlar, hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması amacıyla TMO'ya yapılan görevlendirme giderleri ve diğer KİTgörevlendirme giderlerindeki artışlar sıralandı. Ayrıca memur ve emekli maaşlarının da enflasyon nedeniyle hesaplanının üstünde olacağını hatırlatıldı.