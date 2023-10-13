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Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:12 Son Güncelleme: 13.10.2023 12:12

Ekim ayında meyve verdi! Çiftçisini şaşırttı

Sonbahar mevsiminde ağaçlar yaprak dökerken mevsimi dışında meyve veren ağacı görenler şaşırıyor.

İHA
Ekim ayında meyve verdi! Çiftçisini şaşırttı

İlçeye bağlı Cemalettin Köyü'ndeki bir bahçede kayısı ağacı ekim ayında meyve vermeye başladı. Sonbahar mevsiminde ağaçlar yaprak dökerken yeni meyve vermeye başlayan kayısı ağacı görenleri şaşırttı.

İlçedeki kayısı ağaçlarının meyveleri Ağustos ayında hasat edilirken, Cemalettin Köyü'nde kayısı ağacının ekim ayının ortasında meyve vermesi ve olgunlaşmaya başlaması görenleri hayrete düşürdü.

Cemalettin Köyü Muhtarı Ali Elçi, evinin bahçesinde meyve veren ağacın kendilerini oldukça şaşırttığını belirterek, "Burada anlatmak istediğim kayısı ağaçları Ağustos aylarındadır. Fakat şu an köydeki bahçemizde kayısı ağacımızdaki meyvelerin yeni olgunlaşmasını görüyoruz. Bu da Allah'ın bir hikmetidir. Bu neden oldu çözemedik. Şu an görüyorsunuz kayısılarımızı yeni toplamaya başlayacağız. Karşımızda ceviz ağacı var ve yeni döktük. Ama kayısılarımız yeni olgunlaşmaya başladı. Yeniden kayısı toplamaya başlayacağız. Sizlerde görüyorsunuz. Tadı da çok güzel herhangi bir farkı yok" dedi.

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Ekim ayında meyve verdi! Çiftçisini şaşırttı
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