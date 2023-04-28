Ekipler sahaya indi evler tek tek inceleniyor

Asrın deprem felaketinin ardından hükümet sağlıksız yapı stokunu yenilemek için kentsel dönüşümde gaza bastı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için devreye alınan 'Yarısı Bizden' kampanyasına başvurular 26 Nisan'da başladı. İstanbul'da 300 bin konutu kapsayan projeye vatandaştan yoğun ilgi geldi. Başvurular hızla devam ederken, bir yandan da evlerin tespit sürecine geçildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya başvurusu yapılan konutların incelenmesine başlandığını duyurdu.Bakan Kurum, "Başvuruyu alıyoruz, ekiplerimizi yönlendiriyoruz, başvuru yapılan binaya gidip tespit yapıyoruz, binada 2/3 çoğunluk sağlanırsa riskli konutlarınızı TOKİ ile dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurusu yapılan konutları incelemeye başladık" dedi. İncelemeler dün İstanbul Kartal'da başladı. Bakanlığa bağlı 250'yi aşkın uzman ekip ve mühendisler binaları incelerken, talepleri dinlendi ve projeye ilişkin bilgi paylaştı.'Yarısı Bizden' kampanyası ile İstanbul'da en az 6 milyon vatandaşın güvenli ve depreme dayanıklı evlere kavuşması hedefleniyor. Proje ile vatandaşların ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısı devlet tarafından karşılanacak. İstanbul'da dönüşüm ihtiyacı olan 1.5 milyon konuttan ilk etapta durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde, 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde tamamlanması hedefleniyor. İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamak amaçlanıyor. Bu kapsamda İstanbul'da ilave nüfus getirmeden iki yeni uydu kent kurulacak. Anadolu ve Avrupa yakasında 500'er bin rezerv konut üretilecek, 500 bin konutun da yerinde dönüşümü sağlanacak.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek olan projeyle vatandaşlar yeni ve güvenli yuvalarına uygun taksitlerle kavuşacak, dönüşüm sürecine dahil olan vatandaşların konutlarının inşaatı en geç 2 yılda tamamlanacak. Bu süreçte vatandaşlara 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak. Proje kapsamında İstanbul'da aylık 3 bin 500 lira olan kira yardımı 5 bin 250 liraya yükseltildi. Yarısı Bizden kampanyasına başvuru yapan vatandaşlar, "Şartları, ödeme şekilleri çok iyi. Devletimiz böyle bir imkân sağlamışken bu fırsat kaçırılmaz. 10 senelik bir ödeme planı var. Kira öder gibi tekrardan evlerimize güvenle oturmuş olacağız" dedi. Bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümünü sağladı. 6.6 milyon ev ve işyeri denetimi tamamlandı.Sosyal konut, dönüşüm ve yapı denetim çalışmalarıyla nüfusun yüzde 65'ine denk gelen 55 milyon vatandaş depreme dayanıklı konutlarda yaşıyor. 81 ilde 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. TOKİ eliyle 37 bin sosyal donatısıyla 1 milyon 180 bin sosyal konut inşa edilerek yapı stoku güçlendirildi. 2035 yılına kadar acil dönüşmesi gereken 6.5 milyon konutun yenilenmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. İstanbul'da ise 39 ilçede 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. 2012 yılında "Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm" hamlesiyle, 10 yıllık süreçte İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 695 bin bağımsız birimin kentsel dönüşüm süreci tamamlandı. Bakanlık eliyle sahada devam eden çalışmalar kapsamında 98 bin bağımsız birimin dönüşüm süreci devam ediyor. Kentsel dönüşüm sürecine dahil olacak vatandaşlara, borçlanacakları miktarda ise devlet tarafından çeşitli kolaylıklar sağlanacak. 100 metrekare büyüklüğünde 2+1 evini yeniden yapmak isteyen vatandaşın maliyeti 1.5 milyon lira çıktıysa bunun 750 bin lirasını devlet hibe edecek. Kalan 750 bin lirasını vatandaşın kendisi ortaya koyarak evini yenileyebilecek. Vatandaşlar, yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek veya yüzde 10'u peşin, kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE/ TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.  Bu yöntemle yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek.MÜLK sahibi vatandaşlar 29 Mayıs'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Ardından bakanlık uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılarak keşif raporu hazırlanacak. Gönüllülük esasıyla anlaşmaya varılan bina için protokol hazırlanarak proje aşamasına geçilecek. Ruhsat alma sürecinin ardından binanın boşaltılması sağlanacak.