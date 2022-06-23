Ekmeğimizle oynuyorlar!





HERKES TOPU BİRBİRİNE ATIYOR!

3 TL'den satılması gereken ekmeğin neden 4 ya da 5 TL'ye yükseldiğini sorduğumuzda ilgili her kurum topu birbirine attı. İstanbul Fırıncılar Odası kendilerine üye olan fırınların ekmeği 3 TL'den sattığını, 4 ya da 5 TL'den ekmek satan fırınların kendilerine üye olmadığını iddia etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise ekmeğin 3 TL olduğunu yüksek fiyata itibar edilmemesi gerektiğini tavsiye etti. Özetle yüksek fiyattan satılan ekmeğin sorumluluğunu kimse almadı.