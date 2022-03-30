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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Eko İklim Fuarı’na damga vurdu

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Eko İklim Fuarı’na damga vurdu
İklim değişikliğiyle mücadele ve iklim değişikliğinin ekonomiye etkisini en aza indirmek amacıyla düzenlenen "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı" dün ATO Congresium'da başladı. Bugün de devam edecek olan fuarın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın ilk iklim değişikliği fuarının bu zirve kapsamında kurulduğunun altını çizerek, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'a ilişkin bilgi verdi.

EN ÖNEMLİ KAZANIM OLACAK
Fuarın yıldızının doğuştan elektrikli ve otonom araç TOGG olacağını söyleyen Varank, "TOGG trafiğe çıktığında sadece ülkemizin değil dünyanın da yıldızı olacak. İklim değişikliğiyle mücadeledeki en önemli kazanımlarımızdan biri olacak" dedi. Toplantıya video mesaj gönderen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede atacağı üdomlarla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da gönderdiği video mesajda Türkiye olarak, enerji dönüşümünde, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde başarı hikayelerine imza attıklarını kaydetti. Zirvede konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise TOGG'un iklim değişikliğiyle mücadelede fark oluşturacağını vurguladı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ise Ankara'nın iklim değişikliği konusunda bir ilki ortaya koyduğunu söyleydi.

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Eko İklim Fuarı’na damga vurdu
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