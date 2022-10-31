Ekonomi modelimiz dünyanın gündeminde

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM OFİSİ BAŞKANI BURAK DAĞLIOĞLU

BDDK BAŞKANI MEHMET ALİ AKBEN

SEDDK BAŞKANI MEHMET AKİF EROĞLU

SPK BAŞKANI İBRAHİM ÖMER GÖNÜL

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların refahı ve Türkiye'nin kalkınması için gereken tüm mücadeleyi tereddütsüz bir şekilde vermeye devam edeceklerini söyledi. Nebati, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Ekonomi Modeli'nin ülke ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. Nebati, "Modelimizi anlatıyoruz. Bizi dinliyorlar, bizi izliyorlar, bizi merak ediyorlar. Sorguluyorlardı, şimdi 'nasıl oldu' diye bakıyorlar. Türkiye Ekonomi Modeli bir model olarak dünyanın gündeminde. Uyguladığımız politikalar neticesinde ekonomimiz son 8 çeyrektir büyümesini kesintisiz sürdürürken, vatandaşlarımıza yeni iş imkânları sunmaya da devam ediyor" diye konuştu.Nebati, son 20 yılda finansal sistemin geliştirilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması hususunda gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki adımların Türkiye'nin dünyada parmakla gösterilen bir finansal sisteme kavuşmasını sağladığını kaydetti. Nebati, hayata geçirdikleri yapısal reformlar ve attıkları proaktif adımlarla güçlenen finansal sektörün, son yıllarda dünyada yaşanan zorlu süreçlerde ekonominin en önemli direnç unsurlarından biri olarak ön plana çıktığını vurguladı.İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nu haziranda yürürlüğe aldıklarını anımsatan Nebati, "İstanbul Finans Merkezi'ni uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonunu güçlendirerek dünyanın önde gelen küresel finans merkezlerinden birine dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.Nebati, Katılım Finans Strateji Belgesi'nin yakın zamanda yayımlandığını hatırlatarak, "Ülkemizin katılım finans alanında küresel bir üsse dönüşmesi hedefimiz doğrultusunda Katılım Finans Kanunu çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Finans sektörüne yönelik önemli adımlarımızdan birisi de banka dışı mali kuruluşlara ilişkin yasal altyapının sağlamlaştırılmasıdır. Bu kapsamda 'gölge bankacılığa sıfır tolerans' yaklaşımımızla finansman alanında faaliyet gösteren tüm yapıları, düzenlemeye ve denetlemeye tabi tutuyoruz" diye konuştu.Nebati, son 20 yılda her alanda büyük atılımlar gerçekleştirmeyi başardıklarını belirterek, "Zincirin halkaları birbirine eklene eklene yeni Türkiye'yi oluşturuyor. Küresel dünyada dengeleri giderek daha fazla belirleyen bir konuma geldik, bundan emin olun. Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz" dedi.Bakan Nebati, kartlı ödeme sistemleri alanında Türkiye'nin markası olan TROY'un (Türkiye'nin Ödeme Sistemi) kurumsal yapısını güçlendirerek kullanım yaygınlığını artırmayı hedeflediklerini kaydetti. Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun için ilgili paydaşların dahil olduğu bir çalışma grubu TROY'un yaygınlığının artırılmasına yönelik yol haritası oluşturmaktadır. Burada tüm tüketicilerden, TROY kartın kullanımının yaygınlaştırılması noktasında destek vermelerini, kamu bankalarımıza ortaya koydukları çalışmaları da hızlıca tüketiciye ulaştırmaları noktasında büyük görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Başta kamu mensupları olmak üzere tüm paydaşlarımızın Türkiye'de bir TROY kart olduğunu, başta Türkiye'de, ardından da atılacak adımlarla uluslararası arenada kendi milli kartımızın kullanılması noktasında gerekli hassasiyeti göstereceğinizi umut ediyorum."A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner açılış konuşmasında, "Bir yandan pandemi tahribatı, bir yandan savaşın belirsizliği, bir yandan enflasyon derken içinde bulunduğumuz koşullar reel sektörün daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu bir döneme girdik. Ekonomide olduğu gibi finansta da ciddi bir değişim söz konusu. Teknolojinin yapay zekânın hüküm sürdüğü süreçteyiz. Bu da her alanda dönüşüm beklentisini de beraberinde getiriyor. Biz de zirvede değişimin izini süreceğiz" dedi.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, uluslararası yatırım çekme yarışında Türkiye'yi öne çıkaran en büyük faktörün hızlı büyüme ve krizlerden çok hızlı şekilde çıkabilme kabiliyeti olduğunu söyledi. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtlayan Dağlıoğlu, pandemi döneminde uluslararası doğrudan yatırımların çok hızlı düştüğünü, Türkiye'de ise kaybın daha az olduğunu belirterek, Türkiye'nin 2003'ten 2022 Ağustos'a kadar çektiği uluslararası yatırımlarda finans sektörünün öne çıktığını ve imalat sanayinin ikinci sırada geldiğini ifade etti. Dağlıoğlu pandeminin başlangıcından bugüne kadar ise toptan perakendenin birinci, imalat sanayisinin ikinci, bilgi iletişim sektörünün ise üçüncü sıraya yükseldiğini kaydetti. Dağlıoğlu burada bir hikâye olduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Toptan ticaret ve perakende ile bilişim sektörü güçlü yatırımlar çekiyor. E-ticarette büyük yatırımlar var. Pandemi sonraki dönemde Türkiye'de uluslararası yatırım girişlerinde sürükleyici faktör girişim sektörümüz. İmalatta ise uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi üretim ve ihracat merkezi kullanıyorlar, pandemi sonrası bu nitelikteki yatırımlar arttı." Türkiye'yi uluslararası yabancı yatırım çekme rekabetinde öne çıkaranın çok hızlı büyüyen bir ekonomi olması olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu şöyle devam etti: "Tüm uluslararası küresel ekonomik şoklardan en hızlı şekilde çıkan Türkiye çift haneli rakamlarda büyümeyi başarıyor. Türkiye rekabet alanında en hızlı büyüyen ülke oluyor. Türkiye ekonomi modelinde vurgulanan büyüme, yatırım, istihdam, ihracat politikaları önümüzdeki dönemde büyüme çizgisinin devam edeceğini gösteriyor. İkinci olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyulan reform kararlılığı, bunların takibi ve geri bildirimlerle yeniden reform paketi uygulanması yatırımcı tarafından büyük takdir görüyor. Uluslararası endekslerde sürekli gelişen bir ülkeyiz. 20 yılda yatırımcı dostu bir iş ortamı sağladık. Reform paketinde önümüzde sürdürülebilirlik, dijitalleşme başlıklarında kararlı adımlar var."Zirvede konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, tüzel kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olabilmesinin ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilmesinin önünü açmayı planladıklarını söyledi. Akben, kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olabilmesini, ardından yurt dışında yaşayan vatandaşların uzaktan kur korumalı mevduat hesabı açabilmesini sağladıklarını belirterek, "Yönetmelikte yapacağımız yeni bir değişiklikle, tüzel kişilerin bankalarda uzaktan müşteri olabilmesinin ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisi kurabilmesinin de önünü açmayı planlıyoruz" dedi. Dijital bankacılık faaliyetleri ve servis modeli bankacılığının risk yönetimi boyutunu çok titiz bir şekilde ele aldıklarını aktaran Akben, şöyle devam etti: "Ayrıca POS cihazlarında kullanılan kâğıt miktarının azaltılması hedefiyle, slip gibi harcama belgelerini fiziki olarak almak istemeyen vatandaşlarımızın bu belgeleri dijital olarak alabilmesine yönelik çalışmalara devam ediyoruz. Böylece 2021 verilerine göre, ülkemizde 1 yılda yaklaşık 5.3 milyar fiziki slipin basılmasının ve 86 bin ağacın kesilmesinin önüne geçmiş olacağız."Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu Türkiye Ekonomi Modeli'nin önemli sacayaklarından olan üretim, yatırım ve istihdamı, teminat verme ve fon üretme fonksiyonu ile desteklemeye devam ederek ülke ekonomisine sundukları katkıyı sürdüreceklerini söyledi. Doğrudan ve dolaylı olarak 200 bin kişiye istihdam sağlayan Türk sigorta ve özel emeklilik sektörlerinin, verdiği teminatlarla yatırımları güvence altına aldığını ve sürekliliğini sağladığına dikkati çeken Eroğlu, sektörün gelişimi ve büyümesi adına paydaşlarla birlikte hızlı, koordineli ve çözüm odaklı çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Borsa İstanbul'da işlem gören payların piyasa değerinın 2021 sonuna göre yüzde 113 artış göstererek 1.9 trilyon TL'ye ulaştığını söyledi. Gönül, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bireysel yatırımcı tabanının artması ile daha fazla şirketin halka açılarak sermaye piyasalarından fon temin etmeye çalışmasının sermaye piyasalarının gelişimi açısından 2 önemli gelişme olduğunu söyledi. Gönül, 2019 sonunda 1.2 milyon olan pay yatırımcısının bugün 2.8 milyon olduğunu bildirdi. Gönül, geçen yılın sonuna kıyasla yatırımcı sayısının bugün itibarıyla 430 bin arttığını belirterek, borsada işlem gören payların yüzde 37'den fazlasının yerli gerçek kişi yatırımcıların elinde bulunduğunu bildirdi. Menkul kıymet, girişim sermayesi, gayrimenkul ve borsa yatırım fonlarının portföy büyüklüğünün 560 milyar TL'yi aştığını bildiren Gönül, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sunacak yeni girişimlerin finansmanında önemli yol alındığını belirterek, "Girişim sermayesi yatırım fonlarının portföy büyüklüğü, 2021 yılı sonuna göre yüzde 52 artışla 25 milyar TL'yi aştı. Aynı dönemde girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının piyasa değeri de 6 milyar TL'nin üzerine çıktı" diye konuştu