Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiği yönündeki söylentileri yalanladı. Şimşek, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizdir. Periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın." Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yapılan açıklamada, "Asılsız istifa haberleri üzerinden borsa yatırımcısını yanlış yönlendiren ve zarara uğramalarına sebep olan sosyal medya hesaplarıyla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır" denildi.