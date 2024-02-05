Ekonomide hayata dönüş

Birinci yılını dolduran asrın felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar son sürat devam ederken, depremden etkilenen 11 il ekonomide hayata döndü. Söz konusu illerin ihracatı, 6 Şubat afetinden önceki dönemi geçerken, bu illerin 5'inde 2023'te kurulan şirket sayısı 2022'yi geride bıraktı. Kredi kullanımında da Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleşti.Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın ocakta yaptığı ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 artışla 1 milyar 511 milyon 809 bin dolara çıktı. Bu illerden, Ocak 2023'te 1 milyar 478 milyon 649 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.Depremzede 11 ilden 4'ü ihracatını artırırken, 7'sinde düşüş görüldü. Ocakta en fazla ihracat yapan il 814 milyon 308 bin dolarla Gaziantep oldu. Bunu 236 milyon 734 bin dolarla Adana, 224 milyon 324 binle Hatay, 103 milyon 105 binle Kahramanmaraş izledi. İhracatı yıllık bazda en fazla artıran il ise yüzde 67.5 ile Şanlıurfa oldu. Bunu yüzde 18.5 ile Kilis, yüzde 16.6 ile Hatay takip etti. İhracatı en fazla gerileyen iller ise yüzde 49.4 ile Osmaniye, yüzde 31 ile Elazığ, yüzde 17.5 ile Adıyaman oldu.Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada da deprem gününden ekim ayı sonuna kadar Türkiye genelinde ticari krediler yüzde 32 büyürken deprem bölgesindeki büyümenin yüzde 36 olduğu, bireysel kredilerde de bölgenin kredi büyümesinin Türkiye genelinden 10 puan daha yüksek olduğu bildirildi.Afet bölgesi ilan edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep ve Elazığ'da kurulan şirket sayısı, depremden sonraki süreçte hızlı toparlanma gösterdi. Söz konusu illerde geçen yıl şubat-aralık döneminde 13 bin 937 şirket, kooperatif, gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bölgede, bu dönemde kapanan şirket sayısı ise 4 bin 161 oldu. Bu iller arasında en çok şirket kurulumu, 2 bin 946'yla Gaziantep ve 2 bin 755'le Adana'da gerçekleşti. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da 1.456 yeni şirket hizmet vermeye başlarken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 966 işletme kuruldu. Şanlıurfa'da 1.947, Diyarbakır'da 1.740 yeni şirket açılırken, Malatya'da 733 yeni işletme faaliyete başladı. Adıyaman'da 486, Elazığ'da ise 470 şirket kuruldu. En az şirket kurulan iller ise 149 ile Kilis ve 289 ile Osmaniye olarak belirlendi.