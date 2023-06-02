Ekonomide mayıs rüzgârı

Bu yılın ilk çeyreğinde, deprem felaketi ve küresel resesyon endişelerine rağmen yüzde 4 büyüyen Türkiye ekonomisinde, rekor serisi devam ediyor. Mayıs ayında hem ihracat hem otomotiv satışlarında rekor kırılırken, turizmde de Antalya'dan gelen haber yüzleri güldürdü.Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 70.9 artarak 111.356 adet oldu. İlk 5 ayda ise pazar yüzde 60.5 büyüyerek 445 adet olarak gerçekleşti. Böylece hem mayıs ayında hem de ilk 5 ayda tüm zamanların en iyi satış performansı gösterildi. Otomobil satışları mayısta yüzde 68.5 artarak 87 bin 218'e, 5 ayda ise yüzde 58.8 artarak 340 bin 37 adete çıktı.Türkiye ekonomisinin lokomotifliğini üstlenen ihracatta rekor serisi mayısta da devam etti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2023 yılı mayıs ayında ihracatın yüzde 14.4 artarak 21.7 milyar dolara çıktığını ifade etti. Muş, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir" dedi. Mayısta ithalat yüzde 16 artarak 34.3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise yüzde 18.8'lik artışla 12 milyar 660 milyon dolar oldu. 12 aylık ihracat 254.4 milyara dolara ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de, ihracat ailesinin mayısta çok güçlü bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 3 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. Mayısta bin 524 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15.5 artışla 1.53 dolara yükseldi" dedi.Turizmeilişkin olarak Antalya'dan gelen veriler de yüzleri güldürdü. Geçen sene 1 Ocak- 31 Mayıs'ta hava yoluyla 2 milyon 422 bin 349 misafirin ziyaret ettiği kente, bu yılın aynı döneminde 3 milyon 405 bin 458 turist geldi. Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de ise 747 bin 894 turistin geldiği Antalya'da, sezon hareketli şekilde devam ediyor. Kente en fazla turist gönderen ülkeler 827 bin 618 ile Almanya, 783 bin 737 ile Rusya, 352 bin 184 ile İngiltere oldu.SABAH