Ekonomide rekor! 3 yılın en yüksek cari fazlası





Geçen yılın ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 7 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların geçen yılın ilk 10 ayında 4 milyar 480 milyon dolar olan Türkiye'deki doğrudan yatırımları bu yılın aynı döneminde 6 milyar 359 milyon dolara çıktı.