Ekonomik değeri yüksek ürünün 6 çeşidinde adaptasyon sağlandı

Birim alandan elde edilen yüksek gelirinin yanı sıra, rengi ve güzel kokusuyla agro turizm alanında da kullanılan lavantanın ekim alanları her yıl Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da genişliyor.

Trakya'da özellikle kıraç alanların tarıma kazandırılması amacıyla ekilen lavanta, üreticisine ekonomik katkı sağlarken çiçeklerinin açtığı dönemde kentlerde turizm hareketliliği oluşturuyor.

Enstitüde yapılan denemelerde ekonomik değeri yüksek 6 çeşidin adaptasyon çalışmaları yapıldı.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK ÇEŞİTLER ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, lavanta ekimlerine 2015 yılında 20 dekarlık deneme tarlasında başladıklarını söyledi.

Lavanta üretiminde dünyada söz sahibi olan Bulgaristan'daki Gül ve Tıbbi Bitkiler Enstitüsüyle iş birliği yapıldığını anlatan Tülek, ekonomik değeri olan lavanta çeşitlerini Trakya'ya kazandırdıklarını dile getirdi.

Deneme çalışmalarından başarılı sonuçlar elde edildiğini belirten Tülek, "Özellikle dünyada ticari değeri olan 'Lavandula angustifolia' türüne ait çeşitleri Bulgaristan'dan temin ettik. Daha sonra enstitü bahçesinde bunların denemelerini yaptık. 'Hemus', 'hebar', 'sevtapolis', 'yubileyna', 'raya' ve 'druzhba' çeşitlerinin adaptasyon çalışmalarını yaptık ve başarı elde edildi. Her birinin içerdiği yağ kapasitesi farklı." dedi.

Tülek, üreticilere rol model olma amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucunda lavanta üretiminin Trakya'da her yıl artarak devam ettiğine dikkati çekti.

"LAVANTA ÇOK YILLIK BİR BİTKİ"

Trakya topraklarının lavanta için uygun olduğunu ifade eden Tülek, şunları kaydetti:

"Lavanta çok yıllık bir bitki. Ekonomik ömrü yaklaşık 10 yıl ve ekiminin ikinci yılından itibaren verim elde edilmeye başlanıyor. Bölgemizde de özellikle marjinal alanların değerlendirilmesi yönünde lavanta çok önemli. Bu alanlarda lavantanın daha çok katma değer sağlayacağını üreticilerimize anlatıyoruz.

Elde edilen nihai ürün uçucu yağ. 100 kilogram çiçekten ortalama 2 kilogram uçucu yağ elde edilebiliyor. Bu yağlar kozmetik sektöründe ham madde olarak kullanılıyor. Yıllar itibariyle fiyatı değişmekle birlikte lavanta yağının birim fiyatı litre başına 40-120 avro arasında değişmektedir. Arz talep dengesine bağlı. Özellikle Bulgaristan ve Fransa'daki rekolte bu fiyat dalgalanmasını belirliyor."

BİR DEKAR LAVANTADAN 10-15 KİLOGRAM BAL ELDE EDİLİYOR

Tülek, lavanta balının da ticari olarak önemli bir değeri olduğunu dile getirdi.

Lavanta balının vatandaşlar tarafından tercih edildiğini aktaran Tülek, "Yapılan çalışmalar bir dekar lavantadan 10-15 kilogram bal elde edildiğini gösteriyor. Bu tür ürünler de ikincil olarak üreticimize gelir getirmiş oluyor. Piyasada en çok tercih edilen monoflora balı." diye konuştu.