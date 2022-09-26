Ekonomik Dönüşüm Zirvesi 29 Eylül’de

Türkiye'nin ilk "Ekonomik Dönüşüm Ve Yeni Paradigma Zirvesi", "Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Paradigmasında Dönüşüm ve Yükselen Ülkeler" ana teması ile 29 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın n ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirve kapsamında, dünyaca ünlü üst düzey finans ve ekonomi profesyonelleri, sanayi, ihracat ve istihdam merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ekonomi yazarları, piyasa temsilcileri bir araya gelecek. Koordinatörlüğünü Prof. Mehmet Hüseyin Bilgin'in yaptığı zirveye, ABD'den Prof. John Rust, Prof. Joshua Aizenman, Prof. Max Gillman, Prof. Cheng Hsiao, İngiltere'den Prof. Jose-Luis Peydro da katılacak. Zirvede, Türkiye Ekonomi Modeli dünyaya tanıtılacak. Türkiye'nin iç ve dış dinamikleri, jeo-stratejik koşulları, Kovid- 19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar ele alınacak. "Pandemi Sonrası Dönemde İktisat Politikalarında Yeni Eğilimler", "Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Yatırım-Üretimİhracat Modelinin Önemi", "Yeni Dönemde Altyapı Yatırımlarının Artan Önemi", "Yeni Dönemde Büyümeyi Destekleyici Bir Finansal Mimarinin Artan Önemi" olmak üzere 4 panel gerçekleştirilecek. Zirve'nin sonunda yapılacak "Yeni Dönemde Kapsayıcı Büyüme Nasıl Sağlanabilir?" oturumuna çevrimiçi katılım sağlanabilecek.