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Giriş Tarihi: 30.8.2022

Ekonomik güven endeksi % 1 arttı

Ekonomik güven endeksi % 1 arttı
EKONOMİK güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 1 artarak 94.3 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Tüketici güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 6.1 artışla 72.2'ye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1.1 azalışla 101.4'e düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.3 azalarak 116.2'ye, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 gerileyerek 112.9'a inerken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1.5 artışla 86.3'e yükseldi.
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Ekonomik güven endeksi % 1 arttı
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