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Giriş Tarihi: 23.6.2023 10:51

Ekonomik güven endeksi 101,1 oldu

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 103,7 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.

İHA
Ekonomik güven endeksi 101,1 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 103,7 iken, Haziran ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi 101,1 oldu
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