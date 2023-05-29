Ekonomik güven endeksi 20 ayın zirvesine yükseldi

Hükümetinözellikle son 3 ayda attığı adımların etkisiyle tüketiciden reel sektöre, inşaattan perakendeye kadar toplumun tüm kesimlerinin ekonomiye güveni artmaya devam ediyor. EYT sorununun çözülmesi, enflasyona karşı alım gücünü artıran önlemler, enerji ve savunma sanayideki millileşme hamleleri ve tarihi seçimin de Cumhur İttifakı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması, ekonomik güven endeksini 20 ayın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 1.4 artarak 103.7 değerini aldı. Böylelikle endeks Eylül 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaşarak, 20 ay sonra yeniden 103.7 seviyesine geldi. Tüketici güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 4 yükselişle 91.1 ile 2018'in temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, 105.1 ile aynı seviyede kaldı. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 artışla 116.7, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4.3 yükselişle 92.2 oldu.BORSA İstanbul'da seçim belirsizliğinin bitmesi ve Cumhur İttifakı'nın zaferi sert yükselişe neden oldu. BIST-100 Endeksi yüzde 4.8 yükselerek 4.800 puana kadar çıktı. Şirketlerin piyasa değeri 250 milyar liradan fazla artarak 5.3 trilyon liraya ulaştı. Başkan Erdoğan'ın seçim sonrasındaki açıklamasında güven ve istikrara vurgu yapıp, "Güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" değerlendirmesi piyasaya olumlu yansıdı.