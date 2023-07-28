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Giriş Tarihi: 28.7.2023 10:47

Ekonomik güven endeksi açıklandı: Temmuz'da 99,3 değerini aldı

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Haziran ayı ekonomi güven endeksi 101,1 oldu.

İHA
Ekonomik güven endeksi açıklandı: Temmuz’da 99,3 değerini aldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Haziran ayında 101,1 iken, Temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi açıklandı: Temmuz'da 99,3 değerini aldı
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