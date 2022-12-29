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Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:11 Son Güncelleme: 29.12.2022 10:14

Ekonomik güven endeksi aralıkta yüzde 0,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi aralıkta yüzde 0,7 arttı

TÜİK, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, kasım ayında endeks 96,9 iken, aralık yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı. Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı. Tüketici güven endeksi %1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

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Ekonomik güven endeksi aralıkta yüzde 0,7 arttı
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