Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi dönem başkanlığı Azerbaycan’a geçti

Bakü'de, "Pandemi Sonrası İş Birliği: Toparlanma Sürecinde Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı EİTPA 3. Genel Konferansı düzenlendi.

Azerbaycan Milli Meclisinde, Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan Milli Meclis Başkanı Raja Pervaiz Ashraf, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ve Özbekistan Ali Meclisi Yasama Kanadı Başkanı Nurdinjon Ismailov katıldı.

Konferansta, İran Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, Kazakistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Balaim Kessebayeva, Kırgızistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ulan Primov, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Genel Sekreteri Khusrav Noziri, EİTPA Genel Sekreteri Tahir Hussain de yer aldı.

Konferansta, EİTPA dönem başkanlığının Pakistan'dan Azerbaycan'a geçmesi yönünde karar alındı. Bir sonraki EİTPA konferansının ise İran'da yapılmasına karar verildi.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova, toplantıda yaptığı konuşmada, EİTPA'ya dönem başkanlığı süresince kurumun faaliyetinin güçlendirilmesi ve parlamentolar arası iş birliğini pekiştirmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Gafarova, Azerbaycan'ın Ekonomik İş Birliği Teşkilatını önemli bölgesel kuruluş olarak kabul ettiğini ve üye ülkelerle hem ikili hem de çoklu iş birliklerinden yana olduğunu belirtti.

EİTPA üyesi ülkelerin halklarını ortak tarih ve kültür ve dinin birleştiğini vurgulayan Gafarova, "Biz de parlamenterler olarak bu hususta özel sorumluluk taşıyoruz. EİTPA olarak parlamentolarımız arasındaki ilişkilerimizin güçlendirilmesine ve halklarımızın daha da yakınlaşmasına katkı sunuyoruz." dedi.

Gafarova, Kovid-19 salgınının küresel ekonomiye, sağlık sistemine ve toplumsal hayatın tüm alanlarına olumsuz etkiler bıraktığını ve ciddi zorluklar bıraktığını belirterek, Azerbaycan'ın salgınla mücadele hususundaki küresel girişimlerinden ve yardımlarından bahsetti.

2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın elde ettiği zaferden ve 30 yıllık işgale son vermelerinden bahseden Gafarova, şunları söyledi:

"İşgal döneminde Ermenistan tüm köy ve şehirlerimizi tamamen yıkmıştı. Topraklarımız işgalden kurtarıldıktan hemen sonra Azerbaycan kendi olanaklarıyla geniş kapsamlı imar çalışmalarına başladı. İşgal döneminde yıkılan tüm altyapı yeniden kuruluyor. Bu yıldan itibaren zorunlu göçmenlerin evlerine dönüşüne start verilecek. Çalışmalara en büyük engel, Ermenilerin işgal döneminde döşediği mayınlardır. 10 Kasım 2020'den bu güne 210'dan fazla asker ve sivil mayın patlaması sonucu öldü veya yaralandı. Azerbaycan dünyanın en fazla mayın döşenen bölgelerinden biri olsa da maalesef bu yönde en az uluslararası yardım alan ülkelerden biridir."

Gafarova, Azerbaycan'ın Ermenistan'a barış anlaşması imzalamayı önerdiğini belirterek "Biz savaş değil barış ve gelecek hususunda konuşmak istiyoruz. Azerbaycan, bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanması yönünde çabalarını sürdürüyor. Azerbaycan, barış müzakerelerine başlamaya hazır. " ifadelerini kullandı.

Konferans, bildiri kabul edilmesiyle sona erdi.