Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı Özbekistan’da başladı

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Sadiov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanları Ceyhun Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Teşkilat Genel Sekreteri Hüsrev Nazıri ile uluslararası kuruluşların yetkilileri katılıyor.

Toplantının basına açık olan açılışında konuşan Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov, burada teşkilata üye tüm devletlerin yüksek düzeyde temsil edilmesinin, EİT içinde yakın işbirliğine gösterilen ilginin arttığını ve büyüyen potansiyelini gösterdiğini belirtti.

Saidov, bugün önemli bir uluslararası kuruluş olarak kabul gören, faaliyeti boyunca büyük tecrübeler edinen ve kendini kanıtlayan teşkilatın ortak kültür, din, gelenek ve göreneklere sahip bölgeyi kapsadığını kaydetti.

EİT bölgesinin büyük ekonomik imkanlara, zengin doğal kaynaklara, genç ve çalışkan nüfusa ve dinamik gelişme perspektiflerine sahip olduğunu aktaran Saidov, Teşkilat'ın ticaret, ulaşım altyapısı, endüstriyel işbirliği, turizm ve çevre koruma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli potansiyelinin bulunduğunu vurguladı.

Bahtiyar Saidov, "Küresel gerilim ve doğal kaynaklar, yatırım, teknoloji ve dış pazarlara erişim için artan rekabet karşısında çabalarımızı birleştirmek özellikle önemlidir." ifadesini kullandı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Afganistan ve Türkmenistan'ın üye olduğu Teşkilat'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.