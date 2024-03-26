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Haberler Ekonomi Haberleri "Ekonomik istikrar, Türkiye’de inşaat sektörünün geleceğini şekillendiriyor"
Giriş Tarihi: 26.3.2024 13:12 Son Güncelleme: 26.3.2024 13:32

"Ekonomik istikrar, Türkiye’de inşaat sektörünün geleceğini şekillendiriyor"

İnşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Uğur Vergili, Türkiye'de bu sektörün geleceğini değerlendirdi.

Ekonomik istikrar, Türkiye’de inşaat sektörünün geleceğini şekillendiriyor

Sektörün mevcut durumu ile ilgili olarak, "Ekonomik istikrar ve sektöre olan güven çok önemli. Bu, açıkçası sektörün geleceğini de şekillendiriyor" dedi ve devam eden büyük altyapı projeleri ve konut talebinin sektörü canlı tuttuğunu belirtti.

"İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ"

Başkent İnşaat CEO'su Vergili; "Geleceğe baktığımızda, her ikisinin de giderek daha önemli hale geldiğini görüyoruz. Özellikle, teknolojiye olan bağlılığın artması ve gelişmelerin de yakından takip edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"SEKTÖRDE İSTİHDAM POTANSİYELİ YÜKSEK"

İnşaat sektöründe, istihdam potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Uğur Vergili, "Türkiye ekonomisi için önemli bir istihdam kaynağı olan sektörümüzdeki gelişmeler, gelecekte de istihdamı olumlu etkilemeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek" dedi.

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"Ekonomik istikrar, Türkiye’de inşaat sektörünün geleceğini şekillendiriyor"
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