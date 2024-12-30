Ekonomik istikrar yönünde önemli mesafe kat ettik

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, 2024 yılını uygulanan ekonomik istikrar programının çıktılarının alındığı bir yıl olarak nitelendirerek, "Ekonomik istikrar yönünde önemli mesafe kat ettiğimizi düşünüyorum. Piyasalarda iyileşme var. Sırf göstergeler açısından bakarsak enflasyon hariç hemen her göstergemiz iyi durumda. Borcun/ GSMH'ye oranı yüzde 25'lere doğru gidiyor. Bunun sonucu olarak uluslararası derecelendirme kurumları düzenli olarak notumuzu yükseltiyor, cari açığımız hızla kapanıyor, bizim büyüklüğümüzdeki bir ülke için neredeyse yok denecek kadar az bir seviyeye inmiş durumda. Döviz rezervlerimizin hem kalitesinde hem de miktarında ciddi ölçüde iyileşme var. Döviz kurlarında oynaklık azaldı, bu alanda da istikrar sağlandı. Dışarıdan sermaye girişi başladı. Yıllık büyüme için yapılan tahminler yüzde 3-4 arasında değişiyor" dedi. Leblebici, enflasyonun da aylık yüzde 2-2.5 bandına oturduğuna işaret ederek son dönemde tüketicinin davranışlarında da değişim gözlemlediklerini anlattı. Leblebici, "Yüksek enflasyonlu bir ortamda tüketici, fiyatların daha da artacağı endişesiyle yüksek fiyat seviyesini kabul ediyor ve tüketimi artırıyordu. Şimdi bu durum değişiyor ve tasarruf eğilimi artıyor" diye konuştu.Mali politikaların sıkılaşmasının talepte kısmi bir yavaşlama ile enflasyon düşme sürecine soktuğunu söyleyen Leblebici, "Enflasyonun yavaşladığını görüyoruz, yılsonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ben yıllık rakamlardan ziyade aylık enflasyona bakıyorum çünkü aylık rakamlar bundan sonraki trendi gösteriyor. Son aylarda aylık enflasyon oranı yüzde 2-2.5 seviyelerine oturmuş durumda, bu da önümüzdeki yıl itibarıyla yıllık yüzde 25'ler civarında bir enflasyon patikasına doğru gittiğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.2024'ün bankacılık sektörünün göreceli olarak zor bir senesi olduğunu anlatan Leblebici, "İleriki yılların daha iyi olması için enflasyon düşene kadar bütün zorlukları sineye çekerek verilen görevi yerine getirdi. Şimdi o süreç başladı. Bankacılık sektörü de yavaş yavaş toparlamaya başlar. Önümüzdeki yıl bankalar büyümeye ve kârlılıklarını iyileştirmeye odaklanırlar" diye konuştu. 2025'in ilk yarısından itibaren kredi cephesinde büyüme görmeye başlanacağını ifade eden Leblebici, aktif müşteriyi yüzde 10 artırma hedefleri olduğunu hatırlattı.TEB'in kredilerinin yüzde 45'i kurumsal kredilerden geliyor. Portföyün kalan dağılımına bakıldığında yüzde 25'i bireysel bankacılık ve kalan yüzde 30'unu ise KOBİ'ler oluşturuyor. Leblebici, KOBİ kredilerinin payını 2-3 puan daha artırabileceklerine işaret ederek, "KOBİ Bankacılığı'nda yurtdışından özel projelere, sürdürülebilirlik tarafına kaynak getireceğiz. Özellikle yurtdışı piyasalara ihracat yapan KOBİ'lerin dönüşümleri için finansman sağlamayı sürdüreceğiz. Girişim Bankacılığı alanında da desteklerimize devam edeceğiz. Ağırlıklı olarak teknoloji girişimcileri ve kadın girişimcileri desteklemek istiyoruz. 2025'te de kredilerde reel büyümemiz enflasyonun 10-15 puan üzerinde olur" diye konuştu.