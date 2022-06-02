Ekonomik kalkınmanın köprüsü oldu

Açılışı 18 Mart'ta gerçekleştirilen "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, şehirde yeni bir dönemin kapısını araladı. Şehre 1.5 saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşüren köprü, açılmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmiş olmasına karşın birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenmeye başladı. Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak köprü özellikle şehrin ekonomik kalkınmasında kaldıraç rolü üstleniyor. SABAH Gazetesi'nin düzenlediği 19'uncu İl Buluşmaları kapsamında yazarlarıyla birlikte ziyaret ettiği köprü, tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, ÇOK A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi (Limak) Reşit Yıldız ve ÇOK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Yapı Merkezi) Ömer Güzel, animasyonlar ve inşaat sırasında yapılan çekimler eşliğinde sunum yaparak Türkiye'nin dev projesinin hayata geçme öyküsünü anlattı.Türkiye'nin tarihi projesi konumundaki köprü ve otoyollarda 30 bin kişinin çalıştığını anlatan Yıldız ve Güzel, 900 mühendisin bu köprünün yapımında yer aldığı bilgisini paylaştı. Çanakkale Boğazı gibi rüzgârlı ve yoğun akıntının bulunduğu bu alanda yatırım yapmanın zorluklarına değinen Güzel, aynı zamanda bir mühendislik harikası olan yapıda Türk mühendislerin elde ettiği yüksek deneyime dikkat çekti. Türk mühendislerin bu deneyimleriyle talep edilen her yerde bu projeleri hayata geçirebilecek kabiliyette olduklarına vurgu yaptılar.Tüm dünyada en basit projelerin bile durdurulduğu bir dönemde bu projenin devam ettiğini belirten Yıldız, yüzlerce ton beton ayaklar denize batırılırken günlerce uyumadıklarını kaydederek, "Kıyıda kurulan havuzun tamamlandıktan sonra denize indirilmesini izlemek bizlere bile büyük bir gurur ve heyecan yarattı" dedi. Çanakkale Boğazı'nın akımına karşı verilen mücadelenin başarı ile sonuçlanması ise onların en büyük ödülü olmuş durumda. Projenin yatırım aşamasında çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe azami özen gösterdiklerinin altını çizen Yıldız, bu konuda yaptıkları çalışmalarla ilgili yatırımcılara bilgi verdi.PROJEDE yüzde 95 yerli işgücünün yer aldığını söyleyen Yıldız, geçmişte birlikte çalıştıkları deneyimli mühendisleri burada da istihdam ettiklerini anlattı. Rekor zamanda tamamlanarak ülkeye kazandırılan projede Yıldız ve Güzel'in en büyük durur duydukları konulardan biri de iş kazalarına bağlı hiçbir kaybın yaşanmaması. İş güvenliğine verdikleri önemin altını çizen Yıldız, "İş güvenliği uzmanlarımızın gerekirse çalışmayı durdurma yetkisi vardı. Bir yerde eğer çalışanın iki halat takması gerekiyorsa, dur ben bir halat takıp yapabilirim demesi söz konusu değil. Sıkı tedbirlerle bu zorlu süreçten hiçbir kayıp vermeden çıktık" dedi. 2017'de Malkara-Çanakkale Otoyolu (1915Çanakkale Köprüsü dahil) projesini gerçekleştirmek üzere kurulan ÇOK A.Ş.'nin ortakları arasında Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK Ecoplant şirketleri bulunuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 89 kilometre otoyol ve 12 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Proje, 324 kilometrelik Kınalı-TekirdağÇanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi'nin bir parçası. Proje kapsamında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yanı sıra, iki adet yaklaşım viyadüğü, iki adet betonarme viyadük, 43 üst geçit, 40 alt geçit, 12 köprü, 228 menfez, 12 kavşak, dört otoyol hizmet tesisi, iki bakım işletme merkezi ve beş adet ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.