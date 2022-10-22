Ekonomik kriz istifa getirmişti! Şimdi de negatif not: Çanlar İngiltere için çalıyor

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin ardından dört gün önce yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedikten sonra iki gün önce istifa etmişti. Bu gelişmenin üzerine şimdi de İngiliz ekonomisi için başka bir olumsuz gelişme gündemde yer alıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yaptığı açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.