Ekonomik kriz istifa getirmişti! Şimdi de negatif not: Çanlar İngiltere için çalıyor

İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin ardından dört gün önce yaptığı açıklamada, "Sorumluluk alarak yapılan hatalar için özür diliyorum. Ancak bu ülkeye hizmet etmek üzere seçilmiş olduğum için istifa etmeyeceğim" dedikten sonra iki gün önce istifa etmişti. Bu gelişmenin üzerine şimdi de İngiliz ekonomisi için başka bir olumsuz gelişme gündemde yer alıyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's yaptığı açıklamada, İngiltere ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Açıklamada, İngiltere'nin yerel para birimi ve döviz cinsinden uzun vadeli kredi notunun "Aa3" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği bildirildi.
POLİTİKA BELİRSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDI
İngiltere Merkez Bankasının (BoE) not görünümünün de "durağan"dan "negatif"e çevrildiği belirtilen açıklamada, negatif görünümün zayıf büyüme beklentileri ve yüksek enflasyon karşısında artan politika belirsizliğinden kaynaklandığı aktarıldı.
Açıklamada, ülkenin kredi notunun teyit edilmesinin ise İngiltere'nin zengin, rekabetçi ve çeşitli ekonomisi tarafından desteklenen ekonomik direncini yansıttığı kaydedildi.
GELECEK ÇEYREKLERDE DE YAVAŞLAMA BEKLENİYOR
Bu yılın başından bu yana ülke ekonomisinin büyümesinin yavaşladığına işaret edilen açıklamada, ekonominin gelecek çeyreklerde yavaşlamaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, ekonomik görünümün yüksek enflasyon, zayıf dış talep ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle kötüleştiği, tüketim, yatırım ve ekonomik faaliyeti baskıladığı aktarıldı.
SIKI PARA POLİTİKASI BÜYÜMEYİ BASKILIYOR
BoE'nin kalıcı enflasyon riskine karşı orta vadede para politikasını önemli ölçüde sıkılaştırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, daha sıkı para politikasının da ekonomik büyüme üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.
Açıklamada, ülkede harcanabilir gelirin gelecek yıl önemli ölçüde düşeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
İngiltere ekonomisinin 2023-2024 yıllarında ortalama yüzde 0,3 büyüyeceğinin ve 2026'ya kadar yüzde 1,5'lik potansiyel seviyesine dönmeyeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, ülkede enflasyonun ise gelecek 6 ay içinde yüzde 11'e ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Truss'ın vergi indirimini öngören ekonomi paketi açıklamasının ardından sterlin, dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetti. Bu durumun ardından Truss çözümü, Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng'in yerine Jeremy Hunt göreve getirmekte buldu. Açtığı hasarı düzeltmek için yaptığı bu hamle yine de yeterli olmadı. Süreci iyi yönetemediği gerekçesi ile istifa çağrılarının hedefi olan Truss, iki gün önce istifa etmişti.
ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE
İngiltere'de enflasyon eylül ayında yüzde 10'un üzerine çıkarak, yeniden çift haneyi gördü. Ülkede enflasyon böylelikle 40 yılın zirvesine yükselmiş oldu.
FAİZ ARTIRMA ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI
Küresel enflasyon sorunu devam ediyor. Merkez bankalarının faiz hamleleriyle enflasyonu düşürme çabaları sonuçsuz kalırken İngiltere'de enflasyon sorunu derinleşiyor.
İNGİLİZ EKONOMİSİ RESESYONA GİRMEK ÜZERE
Yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, ekonomi resesyona girerken ve enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesindeyken, yatırımcılara güvence vermek ve İngiltere'nin mali itibarını yeniden inşa etmek için on milyarlarca sterlinlik harcama kesintileri bulmak için şimdi yarışıyor.