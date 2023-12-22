Ekonominin nabzı Turkuvaz Medya’da atıyor! 3. Finansın Geleceği Zirvesi gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün katılımıyla büyük finans zirvesi gerçekleşiyor.
Gün boyu özel oturumlarla finans sektörünün yol haritası ele alınacağı 3. Finans Geleceğin Zirvesi'nde SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BBDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu konuşmalarını yaparken, şu an Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan konuşmalarını yaptı.
BANKACILAR BİR ARADA
"Türkiye Yüzyılında Bankacılığın Rolü ve Geleceği" bölümünde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in gerçekleştirecekleri özel sunumların ardından, "Bankacılığın Geleceği" başlığında ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşma yapacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu özel sunumundan sonra Papara CEO'su Emre Kenci "Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem", Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise "Yabancı Sermayenin Türk Bankacılığına Bakışı" başlıklı birer konuşma yapacak.
PROGRAMIN ÖĞLEDEN SONRAKİ İLK KONUŞMACISI TCMB BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN OLACAK
3. Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri'nin öğleden sonraki ilk konuşmacısı ise Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan olacak. Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Sermaye Piyasalarının Geleceği" paneli, Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ve Bizim Menkul Değerler Genel Müdürü Fatma Selçuk'un katılımıyla gerçekleşecek.
PARA SOHBETLERİ'NİN KONUĞU BAKAN ŞİMŞEK
3. Finansın Geleceği Zirvesi, Para Sohbetleri ile devam edecek. Para Sohbetleri'nde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve katılımcıların sorularını cevaplayacak.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: ENFLASYON İVME KAYBEDİYOR
Yoğun programından dolayı programa katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gönderdiği videolu mesajda, "Yıllık enflasyonda 2024 yılının ikinci yarısıyla beraber belirgin bir düşüş bekliyoruz. Enflasyondaki ivme kaybı net bir şekilde görüldü" ifadelerini kullandı.