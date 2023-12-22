Ekonominin nabzı Turkuvaz Medya’da atıyor! 3. Finansın Geleceği Zirvesi gerçekleşiyor

PROGRAMIN ÖĞLEDEN SONRAKİ İLK KONUŞMACISI TCMB BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN OLACAK

3. Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri'nin öğleden sonraki ilk konuşmacısı ise Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan olacak. Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Sermaye Piyasalarının Geleceği" paneli, Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ve Bizim Menkul Değerler Genel Müdürü Fatma Selçuk'un katılımıyla gerçekleşecek.

PARA SOHBETLERİ'NİN KONUĞU BAKAN ŞİMŞEK

3. Finansın Geleceği Zirvesi, Para Sohbetleri ile devam edecek. Para Sohbetleri'nde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve katılımcıların sorularını cevaplayacak.