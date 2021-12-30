Ekonomiye 55 milyar TL destek

Vakıf Katılım
kuruluşunun beşinci senesinde hem sektörün hem de ülke ekonomisinin gelişmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son dönemde gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi veren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "2021 yılının üçüncü çeyreği sonunda aktif büyüklüğümüz bir önceki yıla göre yüzde 37.7 artışla 73.2 milyar TL'ye, topladığımız fonlar ise yüzde 27.4 artışla 50 milyar TL'ye ulaştı. Gerek güçlü fonlama kaynaklarımız, gerekse öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 55 milyar TL fon kullandırdık" dedi. Şu anda müşterilerinin yüzde 65'inin dijital bankacılık kullanıcısı olduğunu, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde de temel bankacılık işlemlerinin yüzde 84'ünü dijital kanallardan gerçekleştiğinin altını çizen Göktaş, kuruluşlarından bugüne kadar teknolojiye 168 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Türkiye'de bir ilke imza atarak uygulamaya aldıkları dijital ödeme yöntemi Garantili Fon Transferi (GFT) ürünü hakkında da bilgi veren Göktaş şunları söyledi: "GFT ile işletmelere ticari mal ve hizmet alımlarından kaynaklı vadeli ödemelerini Vakıf Katılım garantörlüğünde yapabilme imkânı sunduk. Böylece, firmaların nakit yönetimini kuvvetlendiriyor, vadeli alacaklara satın alma gücü kazandırıyor, hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de işletmelerimizin ödemelerini kolaylaştırıyoruz."
KOBİ'DE HEDEF % 35 PAY
KOBİ'lere sundukları desteği büyük bir gayretle sürdürdüklerini ifade eden Göktaş, "2021 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla kurumumuzun toplam aktifleri içerisindeki KOBİ bankacılığının oranını yüzde 27 seviyesine yükseltmiş durumdayız. Hedefimiz 2025 sonunda bu payın yüzde 35'e çıkması yönünde" diye konuştu. KOBİ'lerin 6 ay ödemesiz, 48 ay vadeye kadar uygun ödeme seçenekleriyle finansal kiralama yapabilmelerine imkân verecek kampanyayı devreye aldıklarını belirten Göktaş, "Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz işbirlikleri ile 225 milyon TL'lik bir finansman hacmi oluşturarak, bölgesel kalkınmayı ve büyümeyi destekledik" dedi.
PAZAR PAYI KAZINIMINI SÜRDÜRECEĞİZ
Göktaş 2022 hedefleri hakkında ise, "Aktif büyüklük ve nakdi finansmanlarda sağladığımız güçlü büyümeyi sürdürerek, pazar payı kazanımımızı sürdüreceğiz. Makroekonomik iklimin hızla toparlanmasını ve yüksek faiz ortamının giderek gerilemesini beklendiğimiz önümüzdeki dönem, sektör için daha kârlı marj üretimini mümkün kılacaktır. Bu çerçevede, Kurumumuzun marjlarını daha iyi bir seviyeye ulaştırması ve müşteri nezdinde hacimsel performansını artırması mümkün olacaktır. Toplumumuzun refahı için tüm kaynaklarımızı seferber edecek, daha güçlü bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. İkram Göktaş ayrıca istikrarlı bir biçimde büyüyen katılım bankacılığı sektörünün aktif büyüklüğünün haziran sonu itibarıyla 504.3 milyar liraya ulaştığını belirterek, "Aktif toplam açısından bankacılık sektörü içindeki payımız şu an yüzde 7.5 seviyelerinde" açıklaması yaptı.