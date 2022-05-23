Ekonomiye 5.5 yılda 1.5 trilyon TL destek

KÜÇÜK esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank, bu yıl 84'üncü yaşını kutluyor. Halkbank, yeni yaşına girerken, Türkiye'nin dördüncü büyük bankası konumuyla aktif büyüklüğünü 965.3 milyar TL'ye yükseltti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2022'nin ilk çeyreğinde 807.8 milyar TL'ye ulaşan toplam kredi rakamıyla ülke ekonomisine finansal seçenekler sunmayı aralıksız sürdürdüklerini ve Halkbank'ın KOBİ kredilerinde büyüklüğünü 255 milyar TL'lik hacim ve yüzde 18.4'lük pazar payıyla sektördeki lider konumunu korudu. Son 5.5 yılda milli ekonomiye sağladığı 1.5 trilyon TL'yi aşan destek ile reel sektörün her zaman yanında olduğunu kanıtladı. Önemli altyapı projelerine de destek sağlayarak, ekonomik ivmenin çeşitlenmesine katkı sundu. Arslan, "Halkbank ailesi olarak bütünleşmiş şekilde 'halkın bankası' olmanın onurunu tüm kalbimizle hissediyoruz. Türkiye'ye inanıyoruz; çünkü gelecek biziz" diye konuştu. Salgın sürecinde olduğu gibi pandemi sonrası toparlanma döneminde de esnaf ve sanatkârların ihtiyaçlarına odaklandıklarını ifade eden Arslan, "Pandeminin yoğun yaşandığı 2021 ve 2022 yıllarında esnafımıza toplam 52 milyar TL tutarında destek sağlayarak; kredi kullanan esnaf sayımızı toplam 1.2 milyon kişiye ve esnaf kredi bakiyemizi de 82.7 milyar TL tutarına ulaştırdık" dedi. Finansal desteklerinde kadın girişimcilerin hep ön planda olduğunun altını çizen Osman Arslan, "Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi'mizin hacmi 125 bin kadına ve 13.5 milyar TL'ye ulaştı" dedi.