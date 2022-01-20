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Giriş Tarihi: 20.1.2022 09:31 Son Güncelleme: 20.1.2022 10:14

Ekonomiye yılda 223 milyarlık kazanç

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Ekonomiye yılda 223 milyarlık kazanç

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayan ve  2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde geri sayım başladı. Boğazı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak köprü, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart’ta açılacak.  Projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar Euro (yaklaşık 223 milyar lira) değerinde.

Temeli 8 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Şubat'ta trafiğe açılması planlanan köprü, bölgeye de ekonomik anlamda ciddi bir katma değer sağlayacak. Projenin finansman aşamasında hazırlanan ekonomik etki raporuna göre, projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar Euro (yaklaşık 223 milyar lira) üzerinde olduğu belirlendi.

"ÇANAKKALE ŞAHLANACAK"

Köprünün bölge ekonomisine ciddi bir kazanım sağlayacağını belirten Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Simgelerin köprüsü, Çanakkale Köprüsü'nün her anlamda Türkiye'nin sembollerinden biri haline geleceğini söyledi.

Çanakkale'nin turizm, tarım ve sanayi anlamında çok kıymetli ve çok değerli olduğunun altını çizen Bülent Turan, "Fakat ulaşımın olmadığı yer gelişmede sıkıntı yaşar, ulaşım varsa gelişim olur. Köprümüzden sonra bölgemiz her alanda ayağa kalkacak. Şahlanacak. Tarımdan turizme, sanayiden istihdama kadar her alanda bölgemize ciddi bir kazanç getirecek . Çanakkale'de bu yıl tarımda 500 bin ton ilave üretim artışı olmuş. 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini kendi oluşturacak. Bu köprü sayesinde bölgemizde ciddi bir iş istihdamı da oluşacak ." dedi.

"567 MİLYON TASARRUF"

Köprünün ekonomik kazanımlarının yanı sıra ciddi bir tasarruf sağlayacağını da belirten Grup Başkanvekili Turan, "Yapılan her yeni köprü, her tünel, her yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. Çanakkale Boğazı'ndan devam etmekte olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak, Çanakkale'de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Turan; "Çanakkale'de tarımda 500 bin ton ilave üretim artışı olmuş. Çanakkale de bunun faydasını görecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini kendi oluşturacak. Ülkemizde ekonomik olmayan birçok taşıma buradan yapılacak ve ekonomik hale gelecek." açıklamasında bulundu.

İŞTE O DETAYLAR

"Asrın projelerinden" biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, gövdesine serpiştirilmiş bir birinden anlamlı sembollerle de adından sıkça söz ettirecek.

  • Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıldönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü, 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip.
  • Köprü tamamlandığında her bir kulenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 334 metre olacak ve dünyanın en yüksek asma köprü kulesi unvanını alacak.
  • 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak.
  • Yüksekliği 318 metre olarak tasarlanan çelik kuleler, Türk ve dünya tarihi açısından dönüm noktası olan 18 Mart 1918 (03.18) Çanakkale Zaferini temsil ediyor.
  • Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisine ithafen çelik kulelerin tepesinde, top mermisi yer alacak.
  • Kuleler, 16 metrelik mimari top mermisi figürleriyle birlikte deniz seviyesinden 334 metre yüksekliğe ulaşacak.
  • Köprünün 4 kulesinde şehitlerimizin anısına Türk bayrağının renklerini temsil eden kırmızı beyaz renkler kullanıldı.
  • Köprünün viyadük ayakları Çanakkale Şehitler Abidesi'ni temsil ediyor.
  • Viyadük ayakları anıtın dört ayak şeklini sembolize ediyor.

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Ekonomiye yılda 223 milyarlık kazanç
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