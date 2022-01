Ekonomiye yılda 223 milyarlık kazanç

Temeli 8 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona gelindi. Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Şubat'ta trafiğe açılması planlanan köprü, bölgeye de ekonomik anlamda ciddi bir katma değer sağlayacak. Projenin finansman aşamasında hazırlanan ekonomik etki raporuna göre, projenin etki alanındaki bölgeye katacağı ekonomik katkı 14.5 milyar Euro (yaklaşık 223 milyar lira) üzerinde olduğu belirlendi.

"ÇANAKKALE ŞAHLANACAK"

Köprünün bölge ekonomisine ciddi bir kazanım sağlayacağını belirten Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Simgelerin köprüsü, Çanakkale Köprüsü'nün her anlamda Türkiye'nin sembollerinden biri haline geleceğini söyledi.

Çanakkale'nin turizm, tarım ve sanayi anlamında çok kıymetli ve çok değerli olduğunun altını çizen Bülent Turan, "Fakat ulaşımın olmadığı yer gelişmede sıkıntı yaşar, ulaşım varsa gelişim olur. Köprümüzden sonra bölgemiz her alanda ayağa kalkacak. Şahlanacak. Tarımdan turizme, sanayiden istihdama kadar her alanda bölgemize ciddi bir kazanç getirecek . Çanakkale'de bu yıl tarımda 500 bin ton ilave üretim artışı olmuş. 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini kendi oluşturacak. Bu köprü sayesinde bölgemizde ciddi bir iş istihdamı da oluşacak ." dedi.

"567 MİLYON TASARRUF"

Köprünün ekonomik kazanımlarının yanı sıra ciddi bir tasarruf sağlayacağını da belirten Grup Başkanvekili Turan, "Yapılan her yeni köprü, her tünel, her yol, akarsular gibi, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktadır. Çanakkale Boğazı'ndan devam etmekte olan feribot geçişi, özellikle yaz aylarında hem yolculara hem de Çanakkalelilere dayanılmaz bir çile çektiriyordu. Köprümüz tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak, Çanakkale'de ve bölgesinde yaşamı adeta kökten değiştirecektir. 1915 Çanakkale Köprüsü, feribotla 30 dakikada geçilen ancak bekleme süresiyle çoğu zaman saatler süren Çanakkale Boğazı'ndan geçiş süresini altı dakikaya kadar indirecek. Proje tamamlandığında yıllık zaman tasarruf tutarı 465 milyon liraya, akaryakıt tasarruf tutarı ise 102 milyon liraya ulaşacak. Kısaca her yıl toplam 567 milyon lira tasarruf sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Turan; "Çanakkale'de tarımda 500 bin ton ilave üretim artışı olmuş. Çanakkale de bunun faydasını görecek ve 1915 Çanakkale Köprüsü kendi trafiğini kendi oluşturacak. Ülkemizde ekonomik olmayan birçok taşıma buradan yapılacak ve ekonomik hale gelecek." açıklamasında bulundu.

İŞTE O DETAYLAR

"Asrın projelerinden" biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü, gövdesine serpiştirilmiş bir birinden anlamlı sembollerle de adından sıkça söz ettirecek.