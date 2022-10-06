Elazığ depreminin yaraları sarılıyor! Bakan Kurum: 60 bin vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturduk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi. Depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun olarak inşa edilen 18 bin 524 konutun teslimi gerçekleştirilirken 60 bin kişi de yeni evlerine kavuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimiz bütün gücüyle, tüm kurumlarıyla el birliğiyle çalıştı! Elazığ'da yeni bir şehir kurduk. Şu ana kadar 60 bin vatandaşımızı sağlam, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Hamd olsun!" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremin ardından yürüttüğü çalışmalarda sona gelindi. Kentte ağır hasar alan ve yıkılan evlerin yerine yeni konutlar inşa edildi, yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim edildi.

Depremden en çok etkilenen Sivrice'de ise bölgenin mimari yapısına uygun olarak 305 konut, 86 iş yeri ve bir caminin yapımı 15 ayda tamamlandı.

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen yaptığı açıklamada, "20 bin 307 konutun hak sahibi için kurasını çektik. Elazığ kent genelinde 18 bin 524 konutun da teslimi gerçekleştirildi. Şu anda 60 bin kişiyi yeni evlerine oturtturmuş durumdayız. İki yıl içerisinde başarılmış gerçekten olağanüstü bir çalışmanın sonucu." ifadelerini kullandı.

Elazığ depreminin ardından yenilenen konutlar, depreme dayanıklı ve yatay mimariye uygun olarak inşa edildi. Sosyal donatıları, parkları, açık ve kapalı otoparklarıyla kent modern bir görünüme kavuştu.





"KONUTLAR ÖNCEKİLERE NAZARAN ADETA BİR SARAY"



Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde inşa edilen kontlardan memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, konutların öncekilere nazaran adeta bir saray olduğunu ve hayallerindeki evlere kavuştuklarını söyledi.



Vatandaşlar ayrıca yeni yapılan konutların; depreme dayanıklı, temelleri sağlam ve güvenli yapılar olması dolayısıyla hiçbir korku ve kaygı duymadıklarını, rahat olduklarını ve konutlara güvenlerinin tam olduğunu ifade etti.