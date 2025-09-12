Elazığ’a 54 milyarlık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 yılda Elazığ'ın ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilen Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı'nın açılışında konuşan Uraloğlu, "Burası, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir" dedi. Uraloğlu, 2002'de 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Hiç bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı yolu yoktu, 208 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Elazığ'ımızı, Bingöl-Erzurum'a, Diyarbakır- Mardin'e, Malatya-Adıyaman'a ve esasında bütün Türkiye'ye bölünmüş yollarla bağladık. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü'nün devamında bağlantı tünelleriyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle entegre ettik." Elazığ- Keban, Elazığ-Maden, Elazığ-Bingöl ayrımı-Tunceli yolu, Baskil geçişi, havalimanı yolu gibi önemli kara yolu projelerini tamamladıklarını dile getiren Uraloğlu, bu yılın başında da Harput'un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır şekilde Elazığ-Harput İl Yolu'nu hizmete açarak bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdüklerini anlattı.

9 PROJE DEVAM EDİYOR

Uraloğlu, şöyle devam etti: "Şu anda Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ-Malatya devlet yolu BSK onarım işleri, Elazığ-Malatya-Darende yolu kavşak işleri ve Elazığ-Malatya ayrımı-Baskil yolu gibi 9 kara yolu projemiz devam ediyor. Elazığ'ın ulaşım ağını daha da güçlendiren önemli bir proje Hazardağlı Yeni Nesil Kavşağı. Modern ulaşım anlayışımızın göstergesi."