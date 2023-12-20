Elazığ’da 1.374 TOKİ konutu ay sonunda tamamlanacak

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

İlde yapımı süren 2 bin 936 konuttan kaba işlemleri tamamlanan 1374'ünün dış cephe işlemleri yapıldı. Konutların, kapı, pencere ve mutfak dolaplarının takılması ile çevre düzenleme çalışmaları sürüyor. Tamamlanma aşamasındaki 1374 konut, ay sonunda teslime hazır hale gelecek.