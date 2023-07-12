Elazığ’da depremzedeler için 2 bin 936 konut inşa ediliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Bu 11 il arasında yer alan Elazığ merkezde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesindeki ilçelerde Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.