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Haberler Ekonomi Haberleri Elazığ’da yapılan deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 17.4.2023 11:48 Son Güncelleme: 17.4.2023 11:51

Elazığ’da yapılan deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor

Elazığ’da meydana gelen deprem afetleri nedeniyle; evleri hasar görüp hak sahibi olan afetzede vatandaşlar için köy toplu alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) afet konutları yapılarak teslim aşamasına geldi. Yapımı tamamlanan 84 köy konutunun kuraları çekilecek.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Elazığ’da yapılan deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) tarafından; Sivrice İlçesi Akbuğday köyünde 13 konut, Sivrice İlçesi Başkaynak köyünde 9 konut, Badempınar köyünde 2 konut, Cip köyünde 6 konut, Göl köyünde 2 konut, Kalkantepe Köyünde 7 konut, Koparuşağı köyünde 3 konut, Ortaçalı köyünde 7 konut, Salkaya köyünde 14 konut, Salkaya Köyü Yılan Geçiren Mezrasında 9 konut, Sün köyünde 3 konut, yolçatı Köyünde 3 konut yapılarak teslim aşamasına gelindi.

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD tarafından yapılan açıklamada "İlimizde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle; evleri hasar görüp hak sahibi olan afetzede vatandaşlarımız için köy toplu alanlarında Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) afet konutları yapılarak teslim aşamasına gelmiştir. Olmak üzere toplam 84 konutun kurası Güney çevre yolu üzerindeki Müdürlüğümüz hizmet binasında 18 Nisan 2023 tarihinde saat:11:00'da noter tarafından çekilecek olup kura sonuçları Elazığ Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün https://elazig.afad.gov.tr internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir" ifadelerini kullandı.

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Elazığ’da yapılan deprem konutları teslim edilmeye devam ediyor
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