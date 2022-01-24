Elazığ’daki depremzedelere göl manzaralı villa konforunda köy evleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca afetzedeler için yapılan evler kent genelinde yükselirken, kırsalda yaşayan vatandaşlar için de Battalgazi, Kale, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde köy tipi konutlar inşa ediliyor. Yapılan 1214 köy evinden 690'ı hak sahiplerine teslim edildi.

Kale ilçesindeki depremzedeler için Bent Mahallesi'nde yapılan konutlar, lüks villaları andırıyor. Karakaya Baraj Gölü manzaralı köy tipi evlerin tamamı çelik konstrüksiyondan, depreme ve yangına dayanıklı olarak inşa edildi. Bahçesinde ahırı da bulunan konutlar, depremzedelere güvenli yaşam imkanı sunuyor.

Bent Mahallesi'nde yaşayan depremzede 55 yaşındaki Mehmet Aldaş, o günü halen unutamadığını, evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki bazı binaların yıkıldığını anımsattı. O günleri bir daha yaşamamak için dua eden Aldaş, "Evlerinin enkazı altında kalan komşularımız vardı, iki komşumuzu enkazdan çıkararak hastaneye gönderdik. Çok kötü günlerdi, Allah kimsenin başına vermesin. O gece sabaha kadar bahçemizde ateş yakarak bekledik." dedi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Aldaş, depremin hemen ardından devlet yetkililerinin yanlarında olduğunu, kendilerini yalnız bırakmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Hemen çadırımız getirildi, ısıtıcımız dağıtıldı ve bir süre çadırda yaşadık. Devletimiz depremin hemen ardından yanımızda oldu. Yemekler dahil tüm ihtiyaçlarımız bize ulaştırıldı. Bir süre çadırda yaşamımız sürdürdük, ardından konutlarımız yapılmaya başladı. Şu an ise köy tipi evlerimiz teslim edildi. Evlerimiz çok güzel, bir sobayla evin her tarafı ısınıyor. Allah devletimizden razı olsun. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Onu üzerimizden eksik etmesin."

Hayvancılık yaptığı için köy tipi konutların kendisi için çok ideal olduğunu aktaran Aldaş, "Ahırımda 6 hayvan bakıyorum. Çok memnunuz. Bundan daha iyisi olmaz. Devletimiz hemen bize sahip çıktı. Evimiz tek katlı ve çok güzel. Eşim, çocuklarım ve annemle burada yaşamımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Aldaş'ın annesi 85 yaşındaki Zeynep Aldaş ise yeni evlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Allah devletimizden bilhassa Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu evler daha güzel. Allah hükümetimizden, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun." diye konuştu.

"DEVLETİMİZ KONUTLARI YAPMASAYDI HALEN SOKAKTA OLACAKTIK"

Köy tipi konutlarda yaşamını süren depremzede 70 yaşındaki Bekir Sevim ise halen depremde yaşadıklarının etkisinde olduklarını söyledi.

Sarsıntıyla kendilerini dışarı attıklarını, ardından evlerinin yıkıldığını anlatan Sevim, şunları kaydetti:

"Sabaha kadar sokakta, caminin altında, bahçelerde ateş yakarak geceyi geçirdik. Depremin hemen ardından çadırımız geldi, bir süre çadırda ardından konteynerde kaldık. Sonra evlerimiz yapıldı ve bize teslim edildi. Devletimizden Allah razı olsun, olmasaydı ne yapabilirdik bilmiyorum. Köy tipi konutlardan çok memnunuz. Devletimiz bu konutları yapmasaydı biz halen sokakta olacaktık. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, onu başımızdan eksik etmesin. Beş vakit namazımızda Cumhurbaşkanımıza dua ediyoruz."





YENİ YUVALARINA KAVUŞAN DEPREM MAĞDURLARI: "EVLER 5 YILDIZLI OTEL GİBİ"

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan ve tüm Doğu Anadolu Bölgesi'nde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin acıları sarılmaya devam ediliyor. Depremin ikinci yıldönümünde Elazığ'da 10 milyar liraya mal olan deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlandı. Tüm deprem konutlarının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanırken, yeni yuvalarına kavuşan hak sahibi vatandaşlar yeni evlerinden memnun olduklarını dile getirdi.

TOKİ 4 No'lu Uygulama Şube Müdürü Taşkın Çalık, depremin hemen ardından hasar tespit çalışmalarına başlanıldığını ve 24 bin 537 adet konutun yapımının planlandığını belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 14 Şubat 2021'de ilk konutun ihalesinin yapılarak konut üretimine başlanıldığını aktaran Çalık, "Depremin birinci yılında 8 bin adet konutun üretimi tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Bugün itibarıyla depremin ikinci yılında devletimizin tüm kurumlarının özverili çalışmasıyla hep birlikte 18 bin 530 adet konut tamamlanarak hazır hale getirildi. Elazığ depremi sonrasında yaklaşık 10 milyar liralık yatırım bedeliyle 14 farklı merkez mahallede, 6 farklı ilçede konutların ve sosyal donatıların üretimine başlanıldı. 16 adet okuldan 7 tanesi tamamlanarak Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. 6 adet hasarlı okulun yıkımı yapılarak daha güvenli, daha sağlıklı okullar yapıldı" diye konuştu.

Elazığ'da yapımı devam eden konutlardan 6 bin 565'inin kentsel dönüşüm kapsamında tamamlandığını söyleyen Çalık, "Bunlardan 15 bin 280 adeti afet konutu, bunların içerisinde 3 bin 375 adeti köy evi olarak planlandı ve yapımı devam ediyor. Bin 164'ü ise sosyal konut olarak üretimine devam ediliyor. Elazığ genelinde yapımına başlanılan ve devam edilen konut üretiminin yüzde 90'ı tamamlandı. Bu yıl içerisinde de geriye kalacak olan inşaat imalatlarının tamamının bitirilmesi planlanıyor" açıklamasında bulundu.

Bin 352 iş yerinden 884'ünün tamamlandığını ve hak sahiplerine teslimlerinin başlandığını aktaran Çalık, 12 camiden 9'unun tamamlanarak İl Müftülüğüne teslim edildiğini de açıkladı.

YENİ EVLERİNE KAVUŞAN DEPREM MAĞDURLARININ YÜZÜ GÜLÜYOR

Kura sonucunda kendisine ev çıktığını ve eve bakmak için geldiğini söyleyen deprem mağdurlarından Cemil Döndü, "Her şey çok güzel oldu. İnşallah vatandaşlarımız da memnun olur. Evleri görüyorsunuz zaten, 5 yıldızlı otel gibi. Memnun olduk. Allah devletimizin eksikliğini vermesin" dedi.

Deprem mağduru Mustafa Özdemir ise, "Bu mahallenin çocuğuyum. Burada doğdum büyüdüm. Kentsel dönüşümden dolayı hak sahibi oldum burada. Gerçekten evleri çok güzel yaptılar. İşçilik olsun, sağlamlık olsun evlerimiz çok güzel. Önceden gerçekten mahallemizde harabe evler vardı. Şu an çok güzel evler yapıldı. Yaşanabilir bir park olsun, basketbol sahaları, spor tesisleri olsun her türlü tesisler yapılıyor. Allah razı olsun devletimizden" diye konuştu.

Zülfü Çakmak ise çok mutlu ve sevinçli olduklarını belirterek, "Konuşamıyorum mutluluktan. Çok büyük bir deprem olmuştu ve evimiz komple yıkıldı. Allah razı olsun devletimizden. Geldiler ve gereken yardımı yaptılar. Evimizi birazdan göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Güvenli yapılarda ikamet etmedikleri belirlenerek güvenli yapılara kavuşturulan 100 binin üzerinde vatandaş, Elazığ nüfusunun dörtte birine tekabül ediyor.

ELAZIĞ VE MALATYA GENÇ MÜHENDİSLERİN ELİNDE YÜKSELİYOR

24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ikinci yıl dönümünde acılar sarılmaya devam ediliyor. Elazığ'da 10 milyar lira yatırım yapılan deprem konutlarının yüzde 90'ı tamamlanırken, Malatya'da ise 3,5 milyar lira bedelle toplam 6 bin 991 konut inşa ediliyor.

Bunlardan 4 bin 626'sı afet konutu, 2 bin 286'sı kentsel dönüşüm konutu, 79'u sosyal konut. Şimdiye kadar 3 bin 434 konut teslim edilirken, deprem konutlarında görev alan genç mühendisler şehirlerin geleceğini inşa ediyor.

DEPREMİ YAŞAYAN MÜHENDİS KONUTLARIN YAPIMINDA DA GÖREV ALDI

Elazığ deprem konutlarında görev alan genç mühendislerden Ömer Fevzi Sanac, "Deprem günü anneannemlere gitmiştik. İki tane hasta engelli teyzem var. Deprem anında onların yanında bu süreci geçirmek çok daha zordu benim için. Çünkü çaresizliği had safhada hissettik. Onları bir taraftan kucaklayıp o hengameden kurtarma, can havliyle dışarı kendini atma.







Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Nasip oldu depremden sonra da evlerde vatandaşlarımızın evlerinde yapım sürecinde, daire teslim aşamasında bulunma fırsatı bulduk. Depremi yaşayan biri olarak yapım sürecinde burada bulunmak hem gurur verici hem daha fazla vicdani sorumluluk yüklüyor" açıklamasında bulundu.





Malatya'daki deprem konutlarında görev alan mühendis Kübra Görez ise, "2020 yılında talihsiz bir deprem yaşadık. Deprem anında bizler de buradaydık ve çok zor bir süreçti bizim için. Kış aylarında soğuk bir dönemde deprem yaşadık. Ardından depremin yaralarının sarılması için hızlı bir şekilde TOKİ-AFAD koordinasyonuyla inşa yapımına başlanıldı. Bizler de bunlarda rol aldık. Bundan gurur ve kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.