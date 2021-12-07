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Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:37 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:38

Elektrik Abonelik Ücreti 2021 - Elektrik Açtırma Bedeli Abone Ücreti Ne Kadar?

Elektrik Abonelik Ücreti 2021 - Elektrik Açtırma Bedeli Abone Ücreti Ne Kadar?

Ev veya iş yeri için elektrik aboneliği başlatma başvurusu esnasında ödemeniz gereken güvence bedeli bulunmaktadır. Elektrik aboneliğini üzerinize almak için gerekli evrakları yanınızda bulundurarak en yakın elektrik tedarikçisi ile perakende satış sözleşmesi yapmak gerekir. Bu noktada elektrik abonelik ücreti ne kadar sorusu da en çok araştırılan konuların başında yer alır. 2021 Yeni elektrik aboneliği ya da elektrik aboneliğini üzerinize almak için ödemeniz gereken ücret tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 elektrik abonelik başlatma güvence bedeli ücreti ne kadar, kaç TL?

Yeni elektrik aboneliği için başvuru yapmak isteyenler ya da hali hazırda elektriği bulunan bir meskenin aboneliğini üzerine almak isteyen vatandaşlar bu konu hakkında araştırmalar yapıyor. Elektrik abonelik ücreti ne kadar sorusuna yanıt bularak bütçe planını ona göre yapmak isteyenler doğru yerdeler. Elektrik abonelik başlatma güvence bedeli tablosuna bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 elektrik abonelik ücreti ne kadar, kaç TL?

ELEKTRİK ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Elektrik abonelik ücreti bazı kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Abonelik başvurusu esnasında sizden istenilecek güvence bedelinin tutarının hesaplanışı ve ne kadar olacağı hakkında bilgilere aşağıda yer alan tablo üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bedelin Adı Ücret
Güvence Bedeli Mesken için sözleşme gücü kW başına 33 TL/kW
Kesme-Bağlama Bedeli İşlem başına 37,3 TL
Damga Vergisi Toplam güvence bedelinin binde 9,48'i
Dosya Bedeli Güvence bedeline göre belirlenir.

Güvence bedeli, mesken aboneleri için, en az 5 kW sözleşme gücü üzerinden hesaplanır; böylece ödenmesi gereken güvence bedeli en az 165 TL olur. Meskenler için ortalama güç ise 6kW (198 TL) tutarındadır.

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Temel Bilgiler
  • Abone veya sayaç numarası
  • Kimlik belgesi (TC kimlik numaralı)
  • DASK no. veya poliçe
  • Kira kontratı veya tapu (adreste başkasının üzerine açık abonelik varsa)
  • Elektrik aboneliği için vekaletname veya yetki belgesi (yetkili veya vekil olarak işlem yapılacaksa)
  • Muharip/malul gazi veya şehit yakını belgesi ile ikametgah belgesi (gazi ve şehit yakınları için)
Su Abonelik Ücreti 2021 - Su Açtırma Bedeli Abonelik Ücreti Ne Kadar?

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Elektrik Abonelik Ücreti 2021 - Elektrik Açtırma Bedeli Abone Ücreti Ne Kadar?
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