Elektrik borcu bulunan çiftçiye sıfır faizli kredi müjdesi

Her zaman çiftçinin yanında olan Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Ziraat Bankası ile yapmış olduğu iş birliğiyle, birikmiş elektrik borcu faizlerinin yüzde 50'sini silerek çiftçilere destek olacak.

Cumhurbaşkanı Kararı'yla 18.08.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ çerçevesinde, Ziraat Bankası tarafından kullandırılacak "Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi" ile çiftçiler ve sulama birlikleri, geçmiş dönem elektrik borçları için faizsiz beş yıl vadeye kadar ödeme imkanı ve yeni dönem elektrik borçları için de faizsiz, bir yıl vadeye kadar ödeme fırsatından faydalanabilecek.



Bu fırsattan faydalanmak isteyenlerin, Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinden Tarımsal Elektrik Borcu Kapama Bildirim Formu'nu temin ederek Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerekiyor.