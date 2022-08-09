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Giriş Tarihi: 10.8.2022

Elektrik fazlası vatandaşa indirim olacak

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Elektrik fazlası vatandaşa indirim olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde düzenleme yapıyor. Sanayicinin ihtiyacının iki katından fazla ürettiği lisanssız güneş enerjisi 48 milyon aboneye ücretsiz dağıtılacak. Böylece elektrik birim fiyatlarında düşüş olması bekleniyor. Yönetmelik önümüzdeki günlerde çıkacak. Düzenleme sonrasında sanayicinin önünde iki seçenek bulunacak. Ya sanayici gerçekten faaliyet alanında üretime geçerek gerçek tüketimde bulunarak kendisine ayrılan kapasiteyi kullanacak ya da kurulu gücünü gerçek tüketimi olan sanayiciye devredecek. Mayıs 2019'dan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan ödemeler sanayiciden geri alınmayacak.
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Elektrik fazlası vatandaşa indirim olacak
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