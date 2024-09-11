Elektrik-gaz faturasına gelire göre düzenleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1.000 liralık gaz ve elektrik faturasının yüzde 60'ını devletin karşıladığını belirterek, "Bütçe imkânları mertebesinde bu desteklere devam edeceğiz" dedi. Destek mekanizmasını daha etkin kullanmak için düzenleme yapılacağını anlatan Bayraktar, "Gelir grubu yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere maliyetine göre, maliyet esaslı yansıtmak daha doğru diye düşünüyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi, daha dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi bu destekten istifade ettirip bunu karşılayabilecek ve evi çok daha büyük olan, çok fazla elektrik kullanan, elektrikli aracı olan, tüketimi belli oranın üzerinde olan vatandaşların bu desteklerden faydalanmak yerine gerçek maliyetleri karşıladığı bir modeli düşünüyoruz. Enerji fiyatlarında oluşabilecek değişikliklerin enflasyona etkisini göz ardı etmeden Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla eşgüdümle süreci yürüyoruz" dedi.Anadolu Ajansı ile söyleşisinde Bayraktar, Türkiye'nin petrol üretimine yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Üretimi arttırırken, mutlaka senede 2-3, 3-4 tane yeni keşif için kuyu kazma hedefimiz var" dedi. Gabar'da yaklaşık 1 milyar varillik bir rezerv olduğunu düşündüklerini anlatan Enerji Bakanı, şöyle konuştu: "Bugün itibarıyla 47 bin varilleri bulmuş durumdayız. Ekimde 50 bine çıkacağız."Sakarya Gaz Sahası'nda kullanılacak olan platformun ay sonunda Türkiye'ye geleceğini ve 2026'nın ortasında bölgeye gönderileceğini kaydeden Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'nda 2.6 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak 6 milyon metreküpün üzerinde üretim seviyesine ulaşıldı. Bu üretim üssünü kurduğumuz zaman bir 10 milyon daha buradan gelecek. 2026'nın ortasında günlük 20 milyon metreküp üretime çıkacağız. 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılamış olacağız" ifadelerini kullandı. Bayraktar, Türkiye'de 20 milyon hane olduğunu, Karadeniz'deki üretim sayesinde hane halkının yüzde 12-13'lük kısmının ihtiyacının yerel üretimle karşılandığına dikkati çekerek, "Eylül sonunda 7 milyon metreküpün üzerine çıkacağız ama ilk hedefimiz olan 10 milyon metreküpe de 2025'in ilk çeyreğinde ulaşmış olacağız" diye konuştu.Önümüzdeki hafta Amerika'da yeni bir uzun dönemli LNG anlaşması yapacaklarını, Mısır'la hidrokarbon işbirliğini çalıştıklarını anlatan Bayraktar, "Mısır'da özellikle denizdeki gaz sahalarına Türkiye'nin ilgi ve alakası var. Onların gaz tedarikinde Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) gemilerimizle ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz" dedi. Bayraktar, Nijer'de bir altın madeni faaliyeti olduğunu, farklı sahalarla ilgili anlaşma imzaladıklarını, petrol ve madenler konusunda daha aktif olunacağını da vurguladı.Bayraktar, nadir toprak elementlerinin çeşitli teknolojik aletlerin üretiminde kullanıldığını, söz konusu kaynakların Sakarya Gaz Sahası keşfi kadar değerli ve stratejik olduğunu söyledi. Bu ay içerisinde 2024'ün YEKA ilanını yapacaklarını anlatan Bayraktar, "Ocakta ilk kapasite tahsis ihalemizi yapmış oluruz" dedi.Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin ay sonunda Somali'ye gideceğini belirterek, "Bugüne kadar orada hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışmayı yapacak. Sismik çalışmalar bitmeden, analiz yapılıp sondaj yapılmadan bir keşiften bahsetmek söz konusu olmaz. Şu andaki ilk verilerle Somali offshore'unda petrol emareli bir arama faaliyetine başlıyoruz. Ekim içinde Oruç Reis oraya varır. Birkaç ay sonra oradan daha net 'burada şu sondajı yapmamız' değerlendirmesiyle sonraki aşamaya geçebiliriz" diye konuştu.Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu nükleer santrali inşaatının Almanya'dan teslimatı yapılmayan iletim tesisi ekipmanları sebebiyle geciktiğini, bu parçalar yerine Çin'de üretilen parçaların kullanılacağını ifade etti. Bayraktar, "Siemens'in depolarında beklettiği, teslim etmesi gereken ekipman var. İnşaatı birkaç ay geciktirme etkisi olan bir şey" dedi. Konuyu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da temmuzda dile getirdiğini ifade eden Bayraktar, gümrükte bekleyen ürünlerin teslim edilmemesine gerekçe olarak Rusya'nın Akkuyu'dan sağlayacağı gelirin Ukrayna işgalini finanse etmek için kullanmasının gösterildiğini ifade etti. Bayraktar, "Hiçbir hukuki temeli olmayan, uluslararası yaptırım konusu olmayan bir konuda maalesef siyasi tutumla alınmış bir karar var. Bunun ciddi bir karşılığı olacaktır" dedi.