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Giriş Tarihi: 7.12.2022 11:38

Elektrik kurulu gücün yüzde 54'ü yenilenebilir enerjiden

Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında enerjide dışa bağımlılığını her geçen yıl azaltan Türkiye, enerji teknolojilerinde de yüksek yerlilik oranlarına ulaştı.

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Elektrik kurulu gücün yüzde 54’ü yenilenebilir enerjiden

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, yenilenebilir enerjide kullanılan makine, aksam ve teçhizatların yüzde 70'inin artık yerli olarak üretildiğini açıkladı.

Türkiye'nin ve bölgenin en büyük Enerji ve Çevre platformu olan ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı Enerji Ödülleri sahiplerini buldu. Törende konuşan Altunyaldız, Türkiye'nin enerji teknolojileri anlamında geldiği noktaya dikkat çekerek, "Yenilenebilir enerjide lider ülke olma yolundaki adımlarımızı kararlı olarak atmaya devam ediyoruz. Ülke olarak kurulu gücümüzün yüzde 54'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından dönüştürmenin yanında başta rüzgar olmak üzere güneş ve diğer alanlarda, santrallerde kullanmış olduğumuz teçhizat, makine ve aksamı yüzde 70'lere varan oranda yerli teknoloji ile yapma yetkinliğine geldiğimizi görüyoruz" dedi.

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz ise "Artık enerji sektöründe yeni teknolojiler yeni şeyler söylemenin zamanı. EÜAŞ gibi bir kuruluşun büyüklüğünü korumalıyız. Ürettiğimiz yerli santral kontrol sistemleri (DCS), yerli jeneratör, yerli türbini sektörümüzün hizmetine sunduk" dedi.

2023 KIŞ DÖNEMİNİ SIKINTISIZ AŞACAĞIZ

2021 yılının dünya ve Türkiye açısından pandemi sürecinin kontrol altına alınma ve bu koşullarda ekonomilerin yüzdürülmesi çabaları içinde geçtiğini ifade eden Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın ise, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının da enerji piyasalarını etkilediğini kaydetti. Aydın, "2023 yılında kış koşullarının sertleşmesi halinde Avrupa'da ciddi enerji sıkıntıları yaşanması bekleniyor. Türkiye olarak geçen yıl olduğu gibi beklenmedik bir doğalgaz tedarik kesintisi olmazsa mevcut gaz anlaşmalarımız ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzle 2023 kış dönemini önemli bir sıkıntı olmadan aşabileceğimiz tahmin ediliyor" diye konuştu.

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Elektrik kurulu gücün yüzde 54'ü yenilenebilir enerjiden
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