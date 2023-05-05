Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Elektrik santrallerine 401 milyon liralık kapasitelik destek
Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:30

Elektrik santrallerine 401 milyon liralık kapasitelik destek

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 43 elektrik üretim santraline mart ayı için 401 milyon 77 bin 437 lira kapasite ödemesi yapacak.

AA
Elektrik santrallerine 401 milyon liralık kapasitelik destek

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne mart ayı için toplam 401 milyon 77 bin 437 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 36 milyon 75 bin 670 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak. Bu şirketi, 29 milyon 48 bin 373 lirayla Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrik santrallerine 401 milyon liralık kapasitelik destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA