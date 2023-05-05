Elektrik santrallerine 401 milyon liralık kapasitelik destek

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, söz konusu mekanizma kapsamında yer alan 50 santralden 43'üne mart ayı için toplam 401 milyon 77 bin 437 lira ödenecek.

En yüksek ödeme, 36 milyon 75 bin 670 lirayla İzmir Elektrik Üretim Limited Şirketine yapılacak. Bu şirketi, 29 milyon 48 bin 373 lirayla Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Kapasite mekanizması kapsamında TEİAŞ tarafından elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.