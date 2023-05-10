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Giriş Tarihi: 11.5.2023

Elektrik şebekesinde tüm tedbirler alındı

Elektrik şebekesinde tüm tedbirler alındı
Türkiye, hafta sonu düzenlenecek seçime hazırlanırken seçim sürecinde kullanılacak önemli bina ve tesislerin elektrik altyapısında gerekli bakımlar yapıldı, tedbirler devreye alındı. Enerjisa Şebeke ve Sistem İşletme Direktörü Nuri Osman Çalışkan, seçim öncesi elektrik altyapısında yaptıkları bakım ve aldıkları tedbirler hakkında şu bilgileri verdi: "Seçim günü 24 saat esaslı olarak tüm arkadaşlarımız sahada ve hazır olacak. Toplamda 7 bin 700 kişi ve 2 bin 800 araçla seçim günü sahalarda ve nöbet yerlerinde bulunacağız."
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Elektrik şebekesinde tüm tedbirler alındı
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