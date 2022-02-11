Elektrik şirketlerine ayar

Giriş Tarihi: 12.2.2022

Enerji Bakanlığı, 21 elektrik dağıtım bölgesinin sahipleriyle toplantı yaptı. Dağıtım şirketlerine afet gibi olağanüstü dönemlerde kriz yönetimini iyi yapmaları konusunda ayar verildi. Bakan Dönmez, elektrik faturalarıyla ilgili esnaf ve diğer STK’ların taleplerini değerlendirdiklerini söyledi