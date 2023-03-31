Elektrik üretimi ocakta yüzde 6,71 azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocak ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,2'si doğal gaz santralleri, yüzde 26,9'u ithal kömür santralleri, yüzde 15'i linyit santralleri, yüzde 11,3'ü hidroelektrik santralleri ve 10,3'ü rüzgar santrallerinde yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, taş kömürü, güneş, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,71 azalışla 26 milyon 176 bin 245 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 4 azalarak 20 milyon 947 bin 393 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 42,6'sı sanayi, yüzde 26,7'si mesken, yüzde 25,6'sı kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından gerçekleştirildi. Aydınlatmanın payı yüzde 2,7, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,14 artarak 47 milyon 922 bin 618'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yaklaşık yüzde 2,55, tarımsal faaliyetler tüketicilerinin sayısında yüzde 0,35 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 19,65, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 17,31, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 5,13 düşüş yaşandı.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yaklaşık yüzde 3,35 artarak yaklaşık 95 bin 222 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 26,5'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,4'ü barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 11,9'u rüzgar santralleri, yüzde 10,9'u ithal kömür santrallerinden, kalan bölüm ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesislerden oluştu.