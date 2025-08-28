Elektrik üretiminde rekor kırıldı! Bakan Bayraktar açıkladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, temmuzda elektrik üretiminde, anlık, saatlik, günlük ve aylık bazda yükselen talebi karşılamada başarılı bir sınav verdi. Bu dönemde toplam elektrik üretimi 36,7 milyar kilovatsaate çıkarak en yüksek aylık üretim değeri olarak kayıtlara geçti.