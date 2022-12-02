Elektrik ve Aydınlatma Sektörü, Electrolighting Fuarı’nda görücüye çıkıyor

2021 yılının Eylül ayında Covid-19 pandemisine rağmen 25 yerli sanayiciyi 29 farklı ülkeden 110 iş insanı ile buluşturan fuar, 2022 Mayıs'ında ise 67 yerli sanayiciyi 44 farklı ülkeden gelen 235 iş insanı ile bir araya getirmişti. Bu noktada 3'üncü kez Antalya'da düzenlenecek olan Electrolighting Fuarı'na dört kıtadan ve 55 farklı ülkeden gelen 250'den fazla ithalat devinin katılması beklenirken; 'sıcak satış' temasıyla 4-5-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuar, standart B2B anlayışının dışına çıkarak tatil atmosferinde ticaret formatını da hayata geçirecek.

YERLİ ÜRETİCİ İÇİN FIRSAT

4-5-6 Mayıs 2023'te düzenlenecek olan Electrolighting Fuar ile 80 Türk sanayicisi ile 300'den fazla alıcıyı bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Fuar, yerli sanayiciler ile yabancı potansiyel müşterilerin günün her saatinde bir arada olarak ikili diyalog kurması ve pekiştirdiği ilişkilerini ticari ilişkilere dönüştürmeyi esas alacak. Fuarın yerli üreticiye anahtar-priz, sigorta aksesuarları, elektrik panoları, kablo ve kablo aksesuarları, şalt, akıllı bina teknolojileri, trafo, sayaç, jeneratör-UPS, solar malzemeler, sinyalizasyon ve teknik hırdavat gibi birçok ürün grubunun sergilendiği bir ortam sunması hedefleniyor.

YENİ FUARLAR DA YOLDA

Electrolighting Fuarı'na Avrupa'dan Almanya, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Macaristan gibi ülkeler katılırken; Ortadoğu & Asya, Afrika ve Güney Amerika'dan da fuara katılım sağlayacak 55 ülke bulunuyor. Her yıl düzenlenmesi planlanan fuarın, temelde farklı ülkelerde ticari faaliyette bulunan sektör liderleri ile yerli üreticileri buluşturarak Türkiye ekonomisine ve ihracatına katkı sağlamayı hedefliyor.